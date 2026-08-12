Nel mese di giugno il tasso annuale effettivo globale (taeg) sui nuovi prestiti alle famiglie per l'acquisto di abitazioni si è collocato al 3,95%, partendo dal 3,96% del mese precedente. La quota di questi prestiti con periodo di determinazione iniziale del tasso fino a 1 anno è stata del 19,9% (18,7% nel mese precedente). Il taeg sulle nuove erogazioni di credito al consumo si è collocato al 10,33%, in lieve riduzione rispetto al 10,37% del mese precedente. I tassi di interesse sui nuovi prestiti alle società non finanziarie sono stati pari al 3,70% dal 3,67 nel mese precedente, quelli per importi fino a 1 milione di euro sono stati pari al 4,38%, mentre i tassi sui nuovi prestiti di importo superiore a tale soglia si sono collocati al 3,36%. I tassi passivi sul complesso dei depositi in essere sono stati pari allo 0,67%, in discesa dallo 0,65% del mese precedente.