Tra le località in cui i prezzi al metro quadro superano i 10mila euro, in montagna c’è Livigno. Il Corriere fa notare che “da quando è stata prescelta come sede olimpica ha in pratica raddoppiato le quotazioni”. Al mare invece superano quota 10mila, oltre alle già citate località in top ten, anche Forte dei Marmi e Santa Margherita Ligure. Per quanto riguarda la montagna, è da notare che i prezzi sono mediamente più alti perché è più difficile costruire nuove strutture abitative a causa dei limiti dei piani regolatori. Per esempio, in Alto Adige, per effetto delle norme provinciali, esiste un doppio mercato per i residenti e per i non residenti, ovvero chi non risiede nella provincia non può acquistare alloggi in edifici nuovi o integralmente ristrutturati nei comuni in cui oltre il 10% delle abitazioni siano seconde case.

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