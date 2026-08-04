Si potrebbe pensare che a incidere sui compensi dei professori e dei maestri in Italia sia anche il fatto che gli insegnanti italiani lavorino 4 ore al giorno e abbiano due mesi di vacanza. Ma non è così. Le 18 ore settimanali di insegnamento frontale nella scuola secondaria, come anche le 22 in primaria, sono in linea con la media europea. In Francia, ad esempio, le ore in aula sono quasi le stesse. Si tratta però delle sole ore di lezione, ma il carico complessivo comprende anche preparazione, correzione delle verifiche e dei compiti, riunioni, colloqui e altri adempimenti. Quello che cambia, in sostanza, è la retribuzione delle attività svolte fuori dalle ore di lezione.