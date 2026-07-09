Le immissioni in ruolo seguiranno il consueto ordine di scorrimento delle graduatorie, comprendendo vincitori e idonei provenienti dalle diverse procedure concorsuali, dai bandi più risalenti fino a quelli finanziati dal Pnrr. L'intera procedura sarà gestita attraverso la piattaforma telematica del ministero. Una volta ricevuta la proposta di nomina, gli aspiranti avranno cinque giorni di tempo per accettarla: il mancato riscontro entro questo termine sarà considerato rinuncia e comporterà la perdita del posto assegnato.