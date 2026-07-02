Scuola, dai voucher ai bonus libri: gli aiuti regione per regione

Diverse amministrazioni regionali hanno già attivato o programmato le misure destinate all'anno scolastico 2026-2027, aprendo le finestre per la presentazione delle domande oppure definendo il calendario dei contributi. Tra queste c’è il Piemonte, che ha confermato anche per il prossimo anno scolastico uno dei sistemi di sostegno al diritto allo studio più completi del Paese. Il Voucher Scuola è destinato agli studenti iscritti alle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado e ai percorsi di formazione professionale. La misura è articolata in due diverse linee di intervento: il voucher di tipo A finanzia le spese di iscrizione e frequenza nelle scuole paritarie, mentre il voucher di tipo B copre l'acquisto di libri di testo, materiale didattico, dotazioni tecnologiche, attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa e spese di trasporto. Il contributo viene gestito in formato digitale attraverso un'app dedicata e può essere utilizzato direttamente presso gli istituti scolastici o gli esercizi commerciali convenzionati. La domanda può essere presentata esclusivamente online sul portale PiemonteTU dal genitore, da un altro componente del nucleo familiare delegato, dal legale rappresentante oppure dallo stesso studente se maggiorenne. Per l'anno scolastico 2026-2027 le richieste possono essere inoltrate fino alle ore 13 del 16 luglio 2026 e l'ordine di presentazione non influisce sulla graduatoria, che viene definita esclusivamente sulla base dell'Isee.