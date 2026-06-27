Caldo e stanchezza potrebbero influenzare persino i commissari d’esame. In passato sono state riportate gaffe di proporzioni simili a quelle degli studenti con docenti che hanno collocato l’inizio della Seconda Guerra Mondiale nel 1915 o la scoperta dell’America nel 1789 da parte dei francesi. Per altri Germania e Usa sono stati alleati durante la Grande Guerra, la disfatta di Caporetto si è consumata negli anni Quaranta mentre la Liberazione è stata anticipata al 25 aprile 1944. L’elenco è lungo e la speranza che, nonostante le alte temperature di questi giorni, la quota di inciampi, per quanto divertenti, si avvicini allo zero.

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