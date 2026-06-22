Maturità 2026, al via gli esami orali: tutto quello che c'è da sapere

Dopo quanto accaduto lo scorso anno, il ministero dell’Istruzione ha stabilito che la prova orale è obbligatoria e non si può fare scena muta venendo promossi comunque grazie ai 60 punti già ottenuti con gli scritti. Il governo ha precisato che la nuova prova su quattro materie "mira a verificare l’apprendimento in ciascuna disciplina, la capacità di utilizzare e raccordare le conoscenze acquisite e di argomentare in modo critico e personale, nonché il grado di responsabilità e maturità raggiunto".

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