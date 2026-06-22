Maturità 2026, al via gli esami orali: tutto quello che c'è da sapere

Introduzione
È oggi la prima data utile per l'inizio dell’ultima prova (e la più temuta) per gli oltre 500mila studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori d’Italia che stanno affrontando la Maturità. La novità del 2026 è che il colloquio orale si svolge su quattro discipline scelte annualmente dal Ministero. Ecco tutte le informazioni da sapere, dalle discipline oggetto degli orali alle modalità organizzative relative allo svolgimento del colloquio stesso.
Quello che devi sapere
Non si può saltare la prova orale
Dopo quanto accaduto lo scorso anno, il ministero dell’Istruzione ha stabilito che la prova orale è obbligatoria e non si può fare scena muta venendo promossi comunque grazie ai 60 punti già ottenuti con gli scritti. Il governo ha precisato che la nuova prova su quattro materie "mira a verificare l’apprendimento in ciascuna disciplina, la capacità di utilizzare e raccordare le conoscenze acquisite e di argomentare in modo critico e personale, nonché il grado di responsabilità e maturità raggiunto".
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Come funziona il colloquio
Il Mim ha sottolineato che il colloquio orale tiene inoltre "conto dell'impegno dimostrato in ambito scolastico e in altre attività coerenti con il percorso di studio, nonché dell'impegno evidenziato in azioni particolarmente meritevoli, in una prospettiva di sviluppo integrale della persona". Ciò significa che vengono valutate non solo le conoscenze sulle materie ma anche la capacità dello studente di ragionare e fare collegamenti.
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Quali sono le materie degli orali nei licei
Ecco le materie per il colloquio orale dei licei.
- Liceo classico: lingua e letteratura italiana, lingua e cultura latina, storia, matematica;
- Liceo scientifico: lingua e letteratura italiana, matematica, storia, scienze naturali;
- Liceo scienze umane: lingua e letteratura italiana, scienze umane, lingua e cultura straniera, storia dell’arte;
- Liceo linguistico: lingua e letteratura italiana, lingua e letteratura straniera 1, lingua e cultura straniera 2, scienze naturali;
- Liceo Musicale: lingua e letteratura italiana, teoria, analisi e composizione, storia della musica, filosofia;
- Liceo Coreutico: lingua e letteratura italiana, tecniche della danza classica, tecniche della danza contemporanea, filosofia, storia della danza;
- Liceo Artistico: lingua e letteratura italiana, lingua e cultura straniera 1, lingua e cultura straniera 2, discipline artistiche.
Quali sono le materie degli orali per gli istituti tecnici
Le materie della prova orale per gli istituti tecnici sono:
- Amministrazione Finanza e Marketing AFM: lingua e letteratura italiana, economia aziendale, seconda lingua comunitaria, diritto;
- Relazioni internazionali per il marketing: lingua e letteratura italiana, economia aziendale e geo-politica, lingua inglese, diritto;
- Costruzioni ambiente e territorio: lingua e letteratura italiana; progettazione, costruzioni e impianti; lingua inglese; topografia;
- Meccanica, meccatronica, energia (articolazione Meccanica e meccatronica): lingua e letteratura italiana; meccanica, macchine ed energia; lingua inglese; sistemi e automazioni;
- Informatica e telecomunicazioni (articolazione informatica): lingua e letteratura italiana, sistemi e reti, lingua inglese, informatica;
- Grafica e comunicazione: lingua e letteratura italiana, progettazione multimediale, lingua inglese, tecnologie dei processi di produzione;
- Turistico: lingua e letteratura italiana, discipline turistiche e aziendali, seconda lingua comunitaria, arte e territorio;
- Elettronica ed elettrotecnica (articolazione elettronica): lingua e letteratura italiana, tecnologia e progettazione sistemi elettrici ed elettronici, lingua inglese, elettrotecnica ed elettronica.
Quali sono le materie degli orali per gli istituti professionali
Le materie da preparare per i colloqui orali degli istituti professionali sono:
- Enogastronomia e ospitalità alberghiera: lingua italiana, lingua inglese;
- Accoglienza turistica: lingua e letteratura italiana, diritto tecn, ammin. della struttura ricettiva, lingua inglese, laboratorio di servizi di accoglienza turistica;
- Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale: lingua italiana, economia agraria e dello sviluppo territoriale, lingua inglese, valorizzazione attività produttive legisl. di settore;
- Servizi commerciali: lingua italiana, lingua inglese, Tecniche Professionali dei Servizi Commerciali e Diritto ed Economia;
- Produzioni industriali e artigianali: lingua e letteratura italiana, progettazione e realizzazione del prodotto, lingua inglese, laboratori tecnologici ed esercitazioni;
- Manutenzione e assistenza tecnica: lingua italiana, lingua inglese;
- Servizi socio sanitari: lingua e letteratura italiana, psicologia generale ed applicata, lingua inglese, igiene e cultura medico-sanitaria.
La lettera e quanti esami al giorno si fanno
Il 16 giugno alle 8.30 è stata estratta la lettera che determina l’avvio dell’ordine alfabetico dei colloqui orali. Gli studenti ne sono venuti a conoscenza controllando il registro elettronico oppure contattando la segreteria della scuola e in questo modo hanno saputo il giorno esatto della loro prova. Il limite è di massimo 5 esami orali al giorno.
Quanto dura il colloquio
Il colloquio orale può incidere fino a 20 punti e ha una durata indicativa compresa tra 40 e 60 minuti. Nella griglia di valutazione, è stato introdotto un nuovo indicatore, denominato "grado di maturazione personale, di autonomia e di responsabilità raggiunto al termine del percorso di studio".
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