Il 77% dei maturandi userà l'intelligenza artificiale per prepararsi alla prova. Lo ha messo in luce un'indagine realizzata da Skuola.net, segnalando che in due anni la percentuale di ragazzi e ragazze che usa quotidianamente questa tecnologia è quasi raddoppiata ascolta articolo

Secondo un'indagine realizzata da Skuola.net, in due anni la percentuale di maturandi che utilizzano quotidianamente l'intelligenza artificiale è quasi raddoppiata, passando dal 27% al 47%. Se al dato poi aggiungiamo un altro 27%, corrispondente a chi ne fa un uso più sporadico, si arriva a 3 studenti su 4.

Il 61% degli studenti utilizza l'IA per prepararsi alle interrogazioni Alla vigilia della Maturità, risulta che quest'anno solo il 9% dei maturandi non ha mai utilizzato l’intelligenza artificiale, a fronte del 24% registrato nello stesso periodo del 2024. Ma non è solo la quantità di ragazzi e ragazze che si affidano ai chatbot a essere aumentata, bensì il tipo di interazione. Dall'indagine, a cui hanno partecipato circa mille studenti di quinta superiore, è infatti emerso che questi strumenti vengono usati prevalentemente come supporto allo studio quotidiano. E se fino a due anni fa, l'IA veniva sfruttata per scrivere compiti, testi ed esercizi, ora il 61% degli alunni ne fa ricorso per preparasi a interrogazioni e verifiche tramite schemi e riassunti. Il 48% li consulta per ottenere spunti, mentre il 42% per approfondire alcuni argomenti. Il 16%, infine, li utilizza per prepararsi allenandosi con quiz e domande. Vedi anche Maturità, l’esperto: “I progetti dei genitori distruggono i figli”

Solo un maturando su quattro sente di poter fare a meno dell'IA Secondo i risultati dell'indagine, il 38% degli alunni sfrutta l'intelligenza artificiale per svolgere esercizi, il 34% per scrivere temi o elaborati e il 24% per tradurre testi in lingua straniera o correggere i propri lavori. Ma nonostante l'uso diffuso e variegato, appare comunque evidente che i ragazzi e le ragazze siano consapevoli dei rischi di delegare le proprie capacità cognitive a chatbot di intelligenza artificiale. Tanto che il 75% degli intervistati ha dichiarato di riconoscere il pericolo di diventarne troppo dipendente. Per il 26%, invece, non utilizzare l'intelligenza artificiale costituirebbe addirittura un problema per affrontare la maturità. Mentre solo uno studente su quattro non vede particolari problematiche e si sente in grado di fare a meno dell'IA. Leggi anche Giovani, bonus attivi dopo il diploma anche senza il 100 alla maturità