Il 77% dei maturandi userà l'intelligenza artificiale per prepararsi alla prova. Lo ha messo in luce un'indagine realizzata da Skuola.net, segnalando che in due anni la percentuale di ragazzi e ragazze che usa quotidianamente questa tecnologia è quasi raddoppiata
Secondo un'indagine realizzata da Skuola.net, in due anni la percentuale di maturandi che utilizzano quotidianamente l'intelligenza artificiale è quasi raddoppiata, passando dal 27% al 47%. Se al dato poi aggiungiamo un altro 27%, corrispondente a chi ne fa un uso più sporadico, si arriva a 3 studenti su 4.
Il 61% degli studenti utilizza l'IA per prepararsi alle interrogazioni
Alla vigilia della Maturità, risulta che quest'anno solo il 9% dei maturandi non ha mai utilizzato l’intelligenza artificiale, a fronte del 24% registrato nello stesso periodo del 2024. Ma non è solo la quantità di ragazzi e ragazze che si affidano ai chatbot a essere aumentata, bensì il tipo di interazione. Dall'indagine, a cui hanno partecipato circa mille studenti di quinta superiore, è infatti emerso che questi strumenti vengono usati prevalentemente come supporto allo studio quotidiano. E se fino a due anni fa, l'IA veniva sfruttata per scrivere compiti, testi ed esercizi, ora il 61% degli alunni ne fa ricorso per preparasi a interrogazioni e verifiche tramite schemi e riassunti. Il 48% li consulta per ottenere spunti, mentre il 42% per approfondire alcuni argomenti. Il 16%, infine, li utilizza per prepararsi allenandosi con quiz e domande.
Vedi anche
Maturità, l’esperto: “I progetti dei genitori distruggono i figli”
Solo un maturando su quattro sente di poter fare a meno dell'IA
Secondo i risultati dell'indagine, il 38% degli alunni sfrutta l'intelligenza artificiale per svolgere esercizi, il 34% per scrivere temi o elaborati e il 24% per tradurre testi in lingua straniera o correggere i propri lavori. Ma nonostante l'uso diffuso e variegato, appare comunque evidente che i ragazzi e le ragazze siano consapevoli dei rischi di delegare le proprie capacità cognitive a chatbot di intelligenza artificiale. Tanto che il 75% degli intervistati ha dichiarato di riconoscere il pericolo di diventarne troppo dipendente. Per il 26%, invece, non utilizzare l'intelligenza artificiale costituirebbe addirittura un problema per affrontare la maturità. Mentre solo uno studente su quattro non vede particolari problematiche e si sente in grado di fare a meno dell'IA.
Leggi anche
Giovani, bonus attivi dopo il diploma anche senza il 100 alla maturità
L'IA ha cambiato i rapporti con i compagni di classe
Un elemento interessante che il sondaggio ha messo in luce riguarda il rapporto con i compagni di classe, alla luce della diffusione dell'intelligenza artificiale tra gli strumenti di studio. Il 23% dei ragazzi ha infatti ammesso di non aver bisogno di confrontarsi con i propri coertani per prepararsi all'esame, perchè quel ruolo è stato sostituito dai chatbot. In calo anche l'abitudine di frequentare gruppi di studio: il 17% degli intervistati partecipa a sessioni di studio frequenti e il 41% lo farà sporadicamente. Il 77% dei maturandi ha poi dichiarato che userà l'IA per prepararsi all'Esame di Stato, principalmente come strumento per produrre materiali legati al colloquio orale. Sono invece in percentuale minore coloro che la utilizzeranno in vista della prova scritta e solo il 9% ha detto di volersi servire dell'intelligenza artificiale durante l'esame.