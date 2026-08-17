Camponogara, uccide la ex che l'aveva denunciato e poi si impicca

Tania Terrin, impiegata di 39 anni, è stata soffocata la sera di Ferragosto nel suo appartamento a Camponogara, in provincia di Venezia. L'ex compagno, Dino Keber, 43 anni, si è poi tolto la vita. L'uomo era stato denunciato dalla donna dopo un'aggressione ad aprile e a giugno aveva ricevuto un ammonimento del questore. La madre della vittima: "Ai carabinieri chiedo di dire alle donne che denunciano di lasciare tutto e sparire" ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Tania Terrin, impiegata 39enne, è stata uccisa la sera di Ferragosto nel suo appartamento di Camponogara, in provincia di Venezia. A soffocarla, secondo la ricostruzione degli inquirenti, è stato l'ex compagno Dino Keber, 43 anni, che dopo il delitto è tornato nella propria abitazione a Dolo e si è impiccato. I carabinieri hanno trovato il corpo della donna sabato sera, dopo che la madre aveva bussato a lungo alla porta e provato a chiamarla al telefono senza ricevere risposta. A poca distanza veniva ritrovato il cadavere dell'uomo.

Il precedente di aprile e l'ammonimento Keber era già noto alle forze dell'ordine. Ad aprile aveva aggredito la compagna: la Procura aveva aperto un procedimento per maltrattamenti e lesioni dopo la denuncia della donna. Sull'episodio alcune fonti parlano di un tentativo di strangolamento, con la vittima che avrebbe perso i sensi e sarebbe finita in ospedale. A giugno il questore di Venezia aveva emesso un ammonimento, misura preventiva prevista anche per le condotte riconducibili alla violenza domestica. Dopo quell'aggressione, la donna aveva avvertito i vicini con un messaggio e una foto: "Se viene questa persona non apritegli". A una condomina aveva confidato di ritrovarselo spesso sotto casa. Poi, per settimane, nessun nuovo episodio: di recente la stessa Terrin aveva raccontato di aver rivisto l'ex e di aver parlato con lui con tranquillità. Anche per questo, per gli investigatori l'epilogo era difficile da immaginare.

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"Sette volte dai carabinieri" A raccontare il calvario della figlia è la madre, Marinella Forner. Quella di aprile, spiega, era la terza aggressione: le prime due erano avvenute in casa di lui, in un caso con una lesione a un timpano e alcuni graffi. "Sette o otto volte siamo state dai carabinieri. Mia figlia l'ha anche querelato. Doveva starle distante ma poi al massimo dopo un mese ritornava a farsi vivo. Sentivo, da madre temevo che prima o poi sarebbe successo qualcosa", dice. E lancia un appello: "Ai carabinieri chiedo di dire alle donne che denunciano che si facciano la valigia, che lascino tutto, la casa e il lavoro e che spariscano. Perché non c'è altro modo di proteggere una donna che denuncia il suo ex compagno che la molesta".

Un territorio segnato Terrin era originaria di Vigonovo, lo stesso comune del Veneziano legato a Giulia Cecchettin, uccisa nell'autunno 2023 da Filippo Turetta, e a Giada Zanola, morta pochi mesi dopo per mano dell'ex compagno. Per il paese di meno di diecimila abitanti è la terza donna in tre anni uccisa da un ex.