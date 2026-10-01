La notizia è riportata dal quotidiano on line Il Dolomiti. I due, lui 32 anni e lei 4, sono rimasti feriti e bloccati a terra, poi soccorsi e portati entrambi in elicottero all'ospedale

Un uomo di 32 anni e sua figlia di 4 sono rimasti feriti dopo essere precipitati col parapendio in Tirolo, dal punto di decollo "Penken" a Schwendau. A raccontare l'episodio, riportato dal quotidiano on line Il Dolomiti, nelle scorse ore è stata la polizia del Tirolo.

La ricostruzione dell'incidente

Secondo quanto riporta il quotidiano il padre intendeva effettuare un volo in parapendio biposto insieme alla figlia di quattro anni, ma durante la fase di decollo le funi del parapendio si sono aggrovigliate.

I due sono precipitati da diversi metri d'altezza finendo violentemente a terra e rimanendo feriti.

Immediatamente è stato dato l'allarme e sono stati attivati i soccorsi . Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, entrambi sono stati trasportati in elicottero di soccorso all'ospedale di Innsbruck.