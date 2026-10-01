Una donna di 66 anni è morta dopo essere caduta in un dirupo nei boschi del Vicentino. La donna stava cercando funghi in compagnia del marito nei dintorni del Forte Monte Maso, quando è precipitata in un canale per cento metri.

La dinamica dell'incidente

La coppia era partita da località Spianamenti, per poi inoltrarsi tra gli alberi, quando, lungo un ripido pendio di bosco rado, la vittima è scivolata, sparendo alla vista del compagno. L'uomo ha dato l'allarme intorno alle 9:30 e sul posto è giunta una squadra del Soccorso alpino di Schio. Per la donna originaria di Valli del Pasubio (Vicenza), che nel frattempo era stata raggiunta dal marito, non c'è stato niente da fare: è morta a causa dei traumi riportati nella caduta. Sul posto anche i carabinieri.