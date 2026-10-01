Vicenza, incendio alla Deroma di Malo: colonna di fumo alta 100 metri visibile da km

Il rogo di vaste dimensioni è divampato in uno dei capannoni dell'azienda che produce vasellame. Le fiamme sarebbero partite da un pallet di plastica. Evacuate le abitazioni circostanti e le aziende entro 200 metri. Il Comune raccomanda di evitare attività e spostamenti non necessari all'aperto ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Un vasto incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi alla Deroma di Malo, azienda in provincia di Vicenza che produce e commercializza vasi da interno ed esterno. Secondo le informazioni raccolte da Il giornale di Vicenza, le fiamme sarebbero divamapate da un pallet di plastica per poi estendersi al capannone dell'azienda, interessando il reparto spedizioni e il magazzino dove sono depositati vasi in plastica. Le fiamme hanno raggiunto un'altezza di circa 100 metri e una colonna di fumo è visibile a chilometri di distanza.

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Evacuata l'area circostante l'azienda per il pericolo esplosioni Per il rischio di esplosioni, nell'area circostante sono state evacuate tutte le abitazioni, mentre in precedenza erano state fatte evacuare anche le aziende nel raggio di 200 metri. Sono otto le autobotti dei vigili del fuoco impegnate nelle operazioni di spegnimento, con altri mezzi arrivati da diverse zone della provincia. Il rogo ha innescato esplosioni nei locali interni dell'azienda. Sul posto sono impegnati i vigili del fuoco di Schio, i carabinieri, il personale tecnico del Comune e i volontari della protezione civile. I tecnici dell'agenzia Arpav, contattati dal sindaco di Malo Moreno Marsetti, sono arrivati sul posto per effettuare le valutazioni sulla qualità dell'aria. Leggi anche Roma, donna muore investita da scuolabus a Casal Palocco

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