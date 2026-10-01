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Vicenza, incendio alla Deroma di Malo: colonna di fumo alta 100 metri visibile da km

Cronaca
Arpa Veneto

Il rogo di vaste dimensioni è divampato in uno dei capannoni dell'azienda che produce vasellame. Le fiamme sarebbero partite da un pallet di plastica. Evacuate le abitazioni circostanti e le aziende entro 200 metri. Il Comune raccomanda di evitare attività e spostamenti non necessari all'aperto

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Un vasto incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi alla Deroma di Malo, azienda in provincia di Vicenza che produce e commercializza vasi da interno ed esterno. Secondo le informazioni raccolte da Il giornale di Vicenza, le fiamme sarebbero divamapate da un pallet di plastica per poi estendersi al capannone dell'azienda, interessando il reparto spedizioni e il magazzino dove sono depositati vasi in plastica. Le fiamme hanno raggiunto un'altezza di circa 100 metri e una colonna di fumo è visibile a chilometri di distanza.

Evacuata l'area circostante l'azienda per il pericolo esplosioni

Per il rischio di esplosioni, nell'area circostante sono state evacuate tutte le abitazioni, mentre in precedenza erano state fatte evacuare anche le aziende nel raggio di 200 metri. Sono otto le autobotti dei vigili del fuoco impegnate nelle operazioni di spegnimento, con altri mezzi arrivati da diverse zone della provincia. Il rogo ha innescato esplosioni nei locali interni dell'azienda. Sul posto sono impegnati i vigili del fuoco di Schio, i carabinieri, il personale tecnico del Comune e i volontari della protezione civile. I tecnici dell'agenzia Arpav, contattati dal sindaco di Malo Moreno Marsetti, sono arrivati sul posto per effettuare le valutazioni sulla qualità dell'aria.

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Il Comune ha invitato i residenti nelle aree limitrofe a mantenere chiuse porte e finestre di abitazioni, uffici e attività commerciali e a spegnere i sistemi di ventilazione forzata che scambiano aria con l'esterno. L'avviso raccomanda inoltre di evitare le attività all'aperto e di limitare gli spostamenti non necessari nelle aree interessate dalla nube di fumo. Il Comune ha inoltre invitato a non consumare prodotti ortofrutticoli raccolti nelle zone prossime all'incendio senza un accurato lavaggio, oppure a evitarne il consumo in attesa di indicazioni specifiche. Ai residenti viene infine chiesto di tenere gli animali domestici all'interno delle abitazioni.

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