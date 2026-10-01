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Roma, donna muore investita da scuolabus a Casal Palocco

Cronaca
©IPA/Fotogramma

Da una prima ricostruzione della polizia locale, lo scuolabus, condotto da un uomo italiano di 36 anni, avrebbe urtato la donna, anch'essa italiana e 74enne, che ha riportato lesioni tali da provocarne il decesso

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Una 74enne è morta dopo essere stata investita da uno scuolabus a Casal Palocco, quartiere di Roma vicino al lido di Ostia. L'incidente è accaduto in via dei Pescatori intorno alle 10, all'altezza di via Etolo.

La ricostruzione dei fatti

Da una prima ricostruzione della polizia locale, lo scuolabus, condotto da un uomo italiano di 36 anni, avrebbe urtato la donna, anch'essa italiana, che ha riportato lesioni tali da provocarne il decesso. Il conducente del veicolo è stato accompagnato presso il Campus Bio-Medico per gli accertamenti di rito. Gli agenti operanti sono tuttora impegnati nei rilievi tecnici per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.

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