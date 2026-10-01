Oltre un migliaio di persone hanno partecipato a Tottea, frazione del comune abruzzese di Crognaleto, in provincia di Teramo, ai funerali di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni morto il 23 settembre scorso in un cantiere nel Colosseo . Alle esequie ha partecipato anche il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, in forma privata, seduto accanto al presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio. In prima fila anche il prefetto di Teramo Beatrice Agata Mariano. Presenti anche il presidente della Provincia di Teramo, Camillo D’Angelo, diversi sindaci con la fascia tricolore e consiglieri regionali. Ha partecipato anche il primo cittadino di Crognaleto Orlando Persia, che per oggi, in occasione dei funerali del giovane, ha decretato il lutto cittadino.

Donato un ulivo per il giardino della chiesa di Tottea

Le esequie si sono svolte nei pressi della Grotta di Lourdes, scelta per poter accogliere tutta la gente accorsa, oltre a familiari ed amici, e non nella piccola chiesa del posto. La messa è stata officiata da Gianfranco De Luca, vescovo emerito di Termoli-Larino, su delega del vescovo di Teramo-Atri, monsignor Lorenzo Leuzzi. Nel corso della celebrazione gli amici di Andrea hanno donato un giovane ulivo che sarà piantato nel giardino della chiesa di Tottea. Affranti dal dolore la mamma Silvana, il papà Fabrizio e le sorelle Laura, Sara, e Katia, che hanno chiesto la massima riservatezza possibile. A leggere testi per ricordare il giovane sono stati una sorella, una cugina e un rappresentante della comunità locale che ha invitato tutti a "un silenzio di rispetto, ma non complice delle responsabilità, che vanno accertate e chiarite".