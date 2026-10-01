Croda Granda, Madonnina divelta e gettata in un dirupo nel Bellunese

La statuetta collocata in vetta è stata trovata in un canalone da alcuni escursionisti. Rimosse anche le targhe dedicate a due giovani morti in montagna. Il Comune di Gosaldo ha invitato a segnalare eventuali movimenti sospetti
Sulla Croda Granda, nel Bellunese, la Madonnina collocata in vetta è stata divelta e gettata in un canalone. Sono state rimosse anche le targhe che ricordavano due giovani morti in montagna. L’episodio sarebbe avvenuto alcuni giorni fa. A trovare la statuetta sono stati alcuni escursionisti, come riportano i media locali.
Il Comune in contatto con le forze dell’ordine
L’amministrazione comunale di Gosaldo, come riporta RadioPiù, ha ricordato che episodi simili si sono verificati anche in altre zone del territorio. “Chi sale in quota munito di attrezzi per distruggere ed eradicare i simboli della nostra montagna non è un escursionista”, ha dichiarato il Comune. L’amministrazione comunale ha inoltre fatto sapere di essere in contatto con le forze dell’ordine per agevolare le indagini e individuare i responsabili. Ha inoltre invitato chi avesse notato nelle scorse settimane movimenti sospetti o persone con attrezzi insoliti lungo i sentieri a segnalarlo alle autorità competenti.
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