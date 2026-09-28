Belluno, escursionista 53enne morsa da una vipera sul Nevegal

La donna è rimasta ferita nei pressi del Rifugio Brigata Alpina Cadore a oltre 1600 metri di quota. L’escursionista è riuscita a raggiungere una strada sterrata, dove è stata soccorsa dal soccorso alpino. È stata poi trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso
Un’escursionista di 53 anni, originaria del Bellunese, è stata morsa da una vipera nel pomeriggio di domenica durante un’escursione sul Nevegal. L’episodio è avvenuto intorno alle 17 nei pressi del Rifugio Brigata Alpina Cadore, a quota 1.617 metri, sulle montagne di Belluno. Lo riportano i media locali.
L’intervento dei soccorsi
La donna si trovava insieme al marito quando è stata morsa dalla vipera. Dopo l’accaduto è riuscita a scendere autonomamente fino alla strada sterrata, dove è stata raggiunta dal soccorso alpino bellunese. I soccorritori l’hanno quindi accompagnata fino all’ambulanza. La 53enne è stata successivamente trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso.
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