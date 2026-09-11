Funghi, al via la stagione: come andare nel bosco in sicurezza

Il mese di settembre è tradizionalmente uno dei periodi più favorevoli per la raccolta, grazie all’aumento dell’umidità nel terreno dopo le precipitazioni e all'abbassamento dei valori termici dopo l'estate. Ma, come ricorda il Soccorso Alpino, è sempre importante adottare alcune precauzioni per la sicurezza

Con l'arrivo delle prime piogge e il primo calo delle temperature si apre anche la stagione dei funghi. Il mese di settembre è tradizionalmente uno dei periodi più favorevoli per la raccolta, grazie all’aumento dell’umidità nel terreno dopo le precipitazioni e all'abbassamento dei valori termici dopo l'estate. Le prime segnalazioni riguardano soprattutto le zone collinari e montane del Nord e del Centro Italia, dalle Alpi agli Appennini.