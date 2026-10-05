Il giovane si trova ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Villa Betania. L'aggressione a quanto pare sarebbe scattata durante una lite nell'abitazione della famiglia. La ragazza è stata condotta in Questura dove è stata denunciata per lesioni gravissime

Sarebbe stato colpito alla gola con un paio di forbici dalla sorella di 15 anni il giovane di 21 anni che si trova ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Villa Betania del quartiere Ponticelli di Napoli. L'aggressione a quanto pare sarebbe scattata durante una lite nell'abitazione della famiglia nel rione Conocal di Ponticelli. All'origine dei contrasti, secondo quanto trapela, le critiche mosse dal 21enne nei confronti della sorella e delle sue frequentazioni. La ragazza è stata condotta in Questura dove è stata denunciata per lesioni gravissime. Permangono intanto le condizioni di gravità del 21enne. Entrambi i genitori dei due giovani hanno precedenti di polizia.