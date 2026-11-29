Nei pressi di Calenzano (Firenze), gruppi di tifosi della Fiorentina che rientravano dalla trasferta di Udine e quelli del Napoli, diretti verso la Campania dopo la gara disputata contro il Sassuolo, sono entrati in contatto. Decine di giovani si sono sfidati in mezzo alla carreggiata con bastoni, fumogeni, petardi e materiale pirotecnico, rendendo necessario l'intervento delle forze dell'ordine

Momenti di tensione e scontri tra ultrà. E' quanto successo sull'autostrada A1 che è stata chiusa, in corsia sud in provincia di Firenze, tra il bivio A1-Variante e il casello di Calenzano, per circa tre quarti d'ora. Poi è stata riaperta intorno alle 20:45, contribuendo a creare cinque i km di coda. In base a quanto riferito dalla polizia a fronteggiarsi, nei pressi dell'area di servizio Bisenzio, sono stati i tifosi della Fiorentina e del Napoli. Registrato il lancio di petardi e fumogeni, mentre un'auto sarebbe andata a fuoco. Non ci sarebbero feriti.