La morte di Michelle Valentino, in provincia di Napoli, riapre la riflessione intorno alle allergie alimentari: la dottoressa Maria Bova, allergologa dell'ospedale Cardarelli del capoluogo partenopeo, fa chiarezza sull'argomento partendo da una distinzione importante: la differenza tra intolleranza, in questo caso specifico, al lattosio, e l'allergia vera e propria

La tragedia di Casalnuovo , in provincia di Napoli, riapre la riflessione sulle allergie alimentari, sui rischi delle contaminazioni e sull’importanza di riconoscere velocemente i sintomi dell’anafilassi. Michelle Valentino, 14 anni, con una possibile allergia alle proteine del latte della quale sarebbe stata consapevole, uscita con le amiche, avrebbe mangiato un trancio di pizza margherita togliendo la mozzarella. Questo non sarebbe bastato a evitarle lo shock anafilattico. Avrebbe iniziato a stare male e le sarebbe stato somministrato del cortisone: all’arrivo dell’ambulanza era ancora viva anche se in gravi condizioni. Inutile, purtroppo, la corsa in ospedale.

A Sky TG24 Maria Bova, allergologa e dirigente medico dell’ospedale Cardarelli di Napoli, spiega le differenze tra allergia e intolleranza e come intervenire in caso di emergenza.

La differenza tra intolleranza e allergia

L’intolleranza al lattosio e l’allergia alle proteine del latte sono due condizioni molto diverse. La prima è legata a una ridotta capacità di digerire il lattosio, lo zucchero presente nel latte, per una carenza dell’enzima lattasi. La seconda coinvolge invece il sistema immunitario, come spiega Bova: "L’intolleranza al lattosio non può portare mai alla morte - spiega la dirigente medico- Si manifestano solo problemi gastroenterici e non sintomi che noi chiamiamo sistemici, cioè respiratori o cutanei o addirittura di shock anafilattico, quindi cardiovascolari". Anche minime quantità possono provocare reazioni gravi: "L’allergia alimentare alle proteine del latte è una patologia molto meno diffusa dell’intolleranza al lattosio ma potenzialmente molto più grave e in alcuni casi letale. E non è dose dipendente. Cioè bastano quantità anche molto piccole, magari non visibili", sottolinea la specialista.

Evitare le contaminazioni

Per questo è importante evitare anche le contaminazioni accidentali durante la preparazione degli alimenti, attraverso il contatto con utensili, superfici di lavoro o ingredienti contenenti l’allergene. Quando si mangia fuori casa è fondamentale informare il personale della ristorazione della propria allergia. Rimuovere un ingrediente da una pietanza già preparata non garantisce l’eliminazione delle sue tracce.

Quali sono i sintomi

L’anafilassi è una grave reazione allergica potenzialmente mortale, che può coinvolgere diversi organi. I sintomi possono comparire anche pochi minuti dopo l’assunzione dell’alimento contaminato e il paziente può peggiorare rapidamente. Possono manifestarsi orticaria, prurito diffuso, arrossamenti e gonfiore delle mucose, difficoltà respiratorie, sintomi gastrointestinali, nei casi più gravi problemi cardiocircolatori, collasso e nelle forme più gravi si può arrivare alla morte. Ovviamente, non per forza i sintomi si presentano contemporaneamente e può esserci una reazione anafilattica anche senza manifestazioni cutanee.

La tempestività e il farmaco salvavita

L’adrenalina rappresenta il trattamento di prima scelta in caso di anafilassi. "Nel caso in cui si riconoscano i sintomi dell’anafilassi, il paziente se l’ha a disposizione deve fare la puntura di adrenalina, è importantissimo farla in tempi molto brevi se è già cosciente della malattia", spiega Bova. "Comunque, indipendentemente dal fatto se abbia praticato o meno la puntura di adrenalina, deve andare in pronto soccorso o chiamare il 118". Anche in caso di miglioramento dopo la somministrazione del farmaco, infatti, è fondamentale ricevere assistenza medica in ospedale, perché i sintomi possono ripresentarsi.

Come funziona l’autoiniettore di adrenalina

Ai pazienti con diagnosi di allergia alimentare e a rischio di anafilassi viene prescritta l’adrenalina autoiniettabile, che devono avere sempre a portata di mano. Si tratta di un dispositivo simile a una penna, contenente una dose di farmaco già pronta all’uso, da somministrare per via intramuscolare nella parte esterna della coscia, secondo le istruzioni del dispositivo medico.

Gli incontri con i pazienti all’ospedale Cardarelli

Proprio per favorire la gestione di questo tipo di emergenze, all’ospedale Cardarelli di Napoli si è svolto di recente, racconta la specialista, un incontro con pazienti e caregiver. L’obiettivo è fornire indicazioni pratiche sulle modalità di somministrazione e autosomministrazione dell’adrenalina, sciogliere eventuali dubbi e timori legati all’utilizzo del dispositivo e informare i pazienti sulle corrette modalità di conservazione del farmaco.