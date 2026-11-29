Una bomba carta è esplosa davanti a una palazzina Ater in via Cerignola nel quartiere di Quarticciolo. La deflagrazione ha provocato danni all'ingresso e al portone del palazzo, che al momento è stato dichiarato agibile dai vigili del fuoco. Non si registrano feriti

Un'altra bomba carta è esplosa a Roma. La deflagrazione è avvenuta davanti a una palazzina Ater in via Cerignola nel quartiere di Quarticciolo, alla periferia della capitale. L'esplosione ha provocato danni all'ingresso e al portone del palazzo, che al momento è stato dichiarato agibile dai vigili del fuoco. Non si registrano feriti. Nel frattempo, sul posto sono intervenuti i poliziotti del commissario Prenestino, mentre sulla vicenda indaga la squadra mobile della questura.