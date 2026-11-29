Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, la vittima avrebbe probabilmente ingerito alimenti a cui era allergica in una pizzeria di Casalnuovo. Trasportata al pronto soccorso della clinica Villa dei Fiori, la quattordicenne è deceduta. Sulla vicenda indagano i carabinieri

Una ragazza di 14 anni è morta dopo aver trascorso la serata con la famiglia in una pizzeria di Casalnuovo, a Napoli. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, la vittima avrebbe probabilmente ingerito alimenti a cui era allergica. Trasportata al pronto soccorso della clinica Villa dei Fiori di Acerra, la quattordicenne è arrivata già deceduta. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Castello di Cisterna, insieme ai colleghi della stazione di Acerra.