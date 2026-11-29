La fase fredda e asciutta dovrebbe proseguire anche da mercoledì 2 dicembre e per il resto della settimana. Il nucleo più freddo rimarrà concentrato sull'Europa orientale e sui Balcani, ma le correnti orientali continueranno a influenzare il Mediterraneo centrale, mantenendo le temperature al di sotto delle medie stagionali di 2-4°C: si prevedono 8-10°C al Nord e nelle aree interne del Centro, 11-15°C al Sud. Sulla Pianura Padana e nelle zone interne del Centro c’è il rischio che si formino ampie brinate e gelate notturne. Per un cambiamento più significativo della circolazione atmosferica bisognerà probabilmente attendere il 7-8 dicembre, quando l'alta pressione potrebbe arretrare verso l'Atlantico, lasciando spazio all'arrivo di correnti più umide e instabili.

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