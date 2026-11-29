Introduzione
Un deciso calo delle temperature su buona parte dell’Italia segnerà l’arrivo di dicembre, con valori sotto le medie stagionali, in particolare al Nord e al Centro, dove sono attese anche le prime gelate notturne sulle zone di pianura e nelle vallate interne. A far crollare le colonnine di mercurio sono il campo di alta pressione che staziona sull’Europa occidentale e l’afflusso di aria fredda che dai quadranti orientali si sposta in direzione del Mediterraneo centrale. Questo porterà però anche condizioni meteo piuttosto stabili e asciutte: nei prossimi giorni non dovrebbe piovere molto, se non su qualche territorio del Sud (LE PREVISIONI DEL METEO DI SKY TG24).
Quello che devi sapere
Le previsioni del meteo di oggi, domenica 29 novembre
Già da oggi, domenica 29 novembre, in molte zone il freddo inizia a farsi sentire di più, a causa dell’espandersi dell’alta pressione sull’Europa centrale e occidentale, come spiega iLMeteo.it. Se da un lato le nubi degli scorsi giorni spariranno da buona parte del territorio, dall’altro si innesca “un marcato raffreddamento radiativo notturno”. Ecco quindi le prime gelate diffuse sulle pianure del Nord e nelle vallate interne del Centro. Resta più instabilità al Sud, con nuvole e qualche pioggia.
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Le previsioni del meteo per oggi al Nord
L’alta pressione rasserena i cieli soprattutto a Nordest, mentre qualche nuvola potrebbe ancora stazionare andando verso Ovest. In generale, l'anticiclone mostrerà i suoi effetti maggiori sull’arco alpino e sulle pianure. Si segnala però la possibilità che la riduzione della nuvolosità di notte sia accompagnata dal formarsi di foschie e banchi di nebbia vicino all’acqua nella Val Padana. Le temperature nei loro valori massimi sono intorno ai 7-10°C gradi su tutte le città, mentre quelle minime iniziano a scendere considerevolmente, andando anche sotto lo zero. A Milano 1-8°C, a Torino 2-8°C.
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Le previsioni del meteo per oggi al Centro e in Sardegna
Pressione in aumento anche al Centro, che come il Nord può contare su un tempo piuttosto stabile, fatta eccezione per le nuvole su Umbria, Sardegna e il versante adriatico. Temperature a Roma tra 7-14°C, a Firenze tra 4-10°C.
Le previsioni del meteo per oggi al Sud e in Sicilia
Più instabile la situazione su qualche territorio del Sud: su Sicilia e Calabria potrebbe piovere e formarsi qualche temporale. Temperature in calo ma comunque più alte che altrove: a Napoli 9-14°C, a Palermo 14-15°C.
Le previsioni per lunedì 30 novembre
La prossima settimana si aprirà con il campo di alta pressione che diventa sempre più forte. Domani, lunedì 30 novembre, le temperature continuano a scendere. Al Nord potrebbe nevicare ancora nelle zone di confine con l’estero, mentre sul Triveneto passeranno molte nubi. Al Centro le nuvole interesseranno sempre i versanti adriatici, al Sud la Puglia, la Basilicata, i rilievi della Calabria e quelli della Sicilia e in parte la Campania.
L’inizio dell’inverno meteorologico da martedì 1° dicembre
Da martedì 1° dicembre, evidenzia sempre iLMeteo.it, inizierà l’inverno meteorologico. Ci sarà ancora l’alta pressione a fare da protagonista: le condizioni resteranno nel complesso stabili. Qualche eccezione la fanno le nebbie di mattina in Pianura Padana, dove le minime si avvicinano allo zero, e nelle valli interne del Centro. Al Sud gli annuvolamenti potranno essere accompagnati isolati piovaschi tra Puglia e Calabria, con accumuli contenuti.
Dal 2 dicembre gelate notturne e temperature sotto la media
La fase fredda e asciutta dovrebbe proseguire anche da mercoledì 2 dicembre e per il resto della settimana. Il nucleo più freddo rimarrà concentrato sull'Europa orientale e sui Balcani, ma le correnti orientali continueranno a influenzare il Mediterraneo centrale, mantenendo le temperature al di sotto delle medie stagionali di 2-4°C: si prevedono 8-10°C al Nord e nelle aree interne del Centro, 11-15°C al Sud. Sulla Pianura Padana e nelle zone interne del Centro c’è il rischio che si formino ampie brinate e gelate notturne. Per un cambiamento più significativo della circolazione atmosferica bisognerà probabilmente attendere il 7-8 dicembre, quando l'alta pressione potrebbe arretrare verso l'Atlantico, lasciando spazio all'arrivo di correnti più umide e instabili.
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