Italo, al momento, non ha ancora pubblicato la lista dei treni garantiti per lo sciopero del 3 e 4 dicembre. Per quanto riguarda i treni regionali, trattandosi di giorni non inclusi nel weekend saranno garantiti i servizi essenziali nelle fasce pendolari feriali, ovvero dalle 06:00 alle 09:00 e dalle 18:00 alle 21:00. Anche Trenord garantisce il funzionamento dei convogli nelle stesse fasce orarie, mentre i Malpensa Express - i treni per raggiungere l’aeroporto - potrebbero essere sostituiti da autobus senza fermate intermedie tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto (via Paleocapa 1) e tra Stabio e Malpensa Aeroporto. Infine, per quanto riguarda Frecce, Eurocity e Intercity di Trenitalia, circoleranno regolarmente i treni inseriti nell’apposito elenco dei “treni a lunga percorrenza garantiti nei giorni feriali e festivi”, consultabile a questo link.