Introduzione
Sarà una giornata complessa per il settore dei trasporti quella di venerdì 4 dicembre. È infatti previsto uno sciopero generale nazionale - sia per il settore pubblico che per quello privato - proclamato da diversi sindacati: CUB, ADL Varese, SGB, SBM, SGC e SI-Cobas, con l'adesione di AL-Cobas, LMO, ORSA e USB Lavoro Privato. Il comparto della mobilità è stato invece escluso dall’agitazione proclamata da USI 1912 per lo stesso giorno.
Quello che devi sapere
Lo sciopero del settore aereo
Il settore aereo si ferma per tutto il 4 dicembre, dalla mezzanotte alle 23.59., con possibili ritardi e cancellazioni. Come ricorda il sito dell’Enac, l’Enete Nazionale per l’Aviazioone Civile, “durante gli scioperi vi sono le fasce orarie di tutela, dalle ore 7 alle 10 e dalle ore 18 alle 21, nelle quali i voli devono essere comunque effettuati”. In pratica, in quelle fasce orarie gli spostamenti sono sempre garantiti. Se l’intervallo di orario dello sciopero coincide anche solo in parte con una fascia di tutela, in quel lasso di tempo i voli devono essere garantiti. Sono tutelati anche i voli considerati per legge. come i collegamenti con le isole a frequenza unica, i voli di Stato e militari, i servizi di emergenza, quelli umanitari e le tratte soggette a obblighi di servizio pubblico.
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Lo stop del settore autostrade
A inizio dicembre si ferma anche il settore delle Autostrade, dalle 22 del 3 dicembre alle 22 del 4 dicembre. Il rischio è che possano esserci disagi ai caselli e nei servizi di assistenza stradale, ma al momento non è possibile prevedere con precisione l’entità delle conseguenze perché dipenderà dalle adesioni alla mobilitazione.
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Il Trasporto pubblico locale
Nella mobilitazione è compreso anche il Trasporto pubblico locale, quindi metropolitane, tram e autobus. In questo caso le modalità di sciopero vengono stabilite a livello territoriale, e al momento non ci sono ancora dettagli precisi sulle adesioni.
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Lo sciopero dei treni
Lo sciopero del trasporto ferroviario inizierà alle 21 del 3 dicembre e terminerà alla stessa ora del 4 dicembre. È possibile che i disagi investano tutte le tipologie e le società: i treni a lunga percorrenza, l'Alta Velocità e i servizi regionali di Trenitalia, Italo e Trenord.
I treni garantiti
Italo, al momento, non ha ancora pubblicato la lista dei treni garantiti per lo sciopero del 3 e 4 dicembre. Per quanto riguarda i treni regionali, trattandosi di giorni non inclusi nel weekend saranno garantiti i servizi essenziali nelle fasce pendolari feriali, ovvero dalle 06:00 alle 09:00 e dalle 18:00 alle 21:00. Anche Trenord garantisce il funzionamento dei convogli nelle stesse fasce orarie, mentre i Malpensa Express - i treni per raggiungere l’aeroporto - potrebbero essere sostituiti da autobus senza fermate intermedie tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto (via Paleocapa 1) e tra Stabio e Malpensa Aeroporto. Infine, per quanto riguarda Frecce, Eurocity e Intercity di Trenitalia, circoleranno regolarmente i treni inseriti nell’apposito elenco dei “treni a lunga percorrenza garantiti nei giorni feriali e festivi”, consultabile a questo link.
Gli scioperi di metà dicembre
Quello dell’inizio del mese non sarà però l’unico sciopero di dicembre per quanto riguarda i trasporti. Lunedì 14 dicembre è prevista una mobilitazione di 24 ore, da mezzanotte a mezzanotte, del personale di Aviation Services negli aeroporti di Roma Fiumicino e Ciampino, che potrebbe causare ritardi nell’assistenza e nella consegna dei bagagli. Lo stesso giorno sciopera anche il trasporto pubblico locale a Crotone (personale di Autolinee Romano) e nell'area di Rende e Cosenza (per le sigle FASA/FATA): lo stop dura 4 ore, dalle 11 alle 15. Il giorno successivo, martedì 15 dicembre, si fermano i taxi a livello nazionale - dalle 8 alle 22 -, il personale Enav all'aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna (24 ore, da mezzanotte a mezzanotte) e i bus AMC a Casale Monferrato (dalle 9 alle 11.30. Infine, mercoledì 16 dicembre, doppio sciopero per il personale di Italo NTV: uno indetto da Uiltrasporti dalle 3 del 16 dicembre alle 2 del 17 dicembre, e uno proclamato da Filt-Cgil, Fit-Cisl e Ugl Ferrovieri dalle 9.01 alle 16.59. Il 26 dicembre protestano anche gli addetti alle pulizie aeroportuali di Bologna della società La Lucente, il personale ferroviario di Ferrovie del Sud Est nel bacino di Lecce e i lavoratori di Air Campania nel Napoletano.
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