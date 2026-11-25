Lavoro e qualità della vita, le città italiane dove si vive meglio. La classificaCronaca
Introduzione
Il numero di ore lavorate ogni settimana, ma anche il tasso di disoccupazione, i giorni di ferie, l’accesso agli spazi verdi, il traffico, la situazione immobiliare e la presenza di una buona rete di trasporto pubblico. Sono alcuni dei criteri alla base dell’analisi di Unobravo, sito di psicologia e psicoterapia online, sullo stress urbano e sul rapporto lavoro-qualità della vita nelle città italiane e nei Paesi europei.
Quello che devi sapere
Rapporto qualità della vita-lavoro: equilibrio, alta o bassa pressione
Quali sono le città italiane dove opportunità lavorative e qualità della vita si incontrano meglio? Unobravo le ha suddivise in tre categorie. Quella dove il bilanciamento è migliore viene definita “Equilibrium zone”, zona di equilibrio, con “il miglior compromesso tra opportunità professionali e qualità della vita”. Agli estremi opposti ci sono la zona di “Low pressure” - bassa pressione - e la zona di “High pressure”, bassa pressione. La prima raggruppa le città “caratterizzate da livelli più bassi di stress e pressione urbana”, la seconda racchiude invece i “contesti con elevata intensità lavorativa, maggiore pressione economica e livelli più alti di stress”.
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La classifica delle città italiane
Ecco la classifica, con il relativo punteggio di bilanciamento tra lavoro e qualità della vita, partendo dalla zona di bassa pressione.
- Messina – 7,97 – zona di bassa pressione;
- Prato – 7,49 – zona di bassa pressione;
- Pescara – 7,43 – zona di bassa pressione;
- Trieste – 7,40 – zona di bassa pressione;
- Venezia – 7,16 – zona di bassa pressione;
- Bari – 6,93 – zona di bassa pressione;
- Cagliari – 6,92 – zona di bassa pressione;
- Firenze – 6,87 – zona di bassa pressione;
- Genova – 6,80 – zona di bassa pressione;
- Parma – 6,67 – zona di bassa pressione,
- Catania – 6,61 – zona di equilibrio;
- Modena – 6,61 – zona di equilibrio;
- Latina – 6,55 - zona di equilibrio;
- Brescia – 6,48 - zona di equilibrio;
- Vicenza – 6,48 - zona di equilibrio;
- Salerno – 6,43 – zona di equilibrio;
- Verona – 6,33 – zona di equilibrio;
- Bologna – 6,31 – zona di equilibrio;
- Palermo – 6,23 – zona di equilibrio;
- Padova – 6,22 – zona di alta pressione;
- Bergamo – 6,22 – zona di alta pressione;
- Lecco – 6,22 – zona di alta pressione;
- Treviso – 6,05 – zona di alta pressione;
- Como – 5,99 – zona di alta pressione;
- Taranto – 5,63 – zona di alta pressione;
- Caserta – 5,62 – zona di alta pressione;
- Torino – 5,55 – zona di alta pressione;
- Roma – 5,22 – zona di alta pressione;
- Napoli – 4,72 – zona di alta pressione;
- Milano – 4,28 – zona di alta pressione.
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Messina numero uno nella zona “Low pressure”
Messina è la città che più rappresenta la zona “Low pressure”. Qui, i livelli di stress legato al lavoro sono molto bassi (0,6%), il costo della casa è sostenibile (il rapporto tra il prezzo e il reddito è di 5,3) e ci sono altri elementi positivi, come la presenza di spazi verdi e un buon funzionamento dei mezzi pubblici. Allo stesso tempo, il tasso di disoccupazione è però più alto che altrove (11,5%).
Milano e la zona “High pressure”
Opposta a Messina è Milano, la città che meglio incarna la zona di “High pressure”. Alto lo stress legato al lavoro (13,2%) e al rapporto stipendio-casa (17,8), ma basso il tasso di disoccupazione (3%).
La classifica dei Paesi europei per rapporto lavoro-benessere
Uscendo dai confini italiani, Unobravo ha inoltre stilato la classifica dei Paesi europei dove il rapporto lavoro-benessere è migliore, basandosi su criteri che includono anche le ferie, il potere d’acquisto dei cittadini, il costo della vita e la sicurezza. Ecco la top 20:
- Lituania – 5,58;
- Regno Unito – 5,75;
- Repubblica Ceca – 5,76;
- Belgio – 5,80;
- Irlanda – 5,83;
- Slovenia – 5,89;
- Francia – 6,15;
- Malta – 6,16;
- Svizzera – 6,24;
- Spagna – 6,33;
- Germania – 6,59;
- Estonia – 7,07;
- Svezia – 7,15;
- Islanda – 7,46;
- Paesi Bassi – 7,47;
- Austria – 7,89;
- Norvegia – 7,92;
- Lussemburgo – 8,22;
- Finlandia – 8,23;
- Danimarca – 8,59.
Italia fuori dalla top 20
L’Italia non entra nemmeno tra i primi 20 Paesi: è al 26esimo posto, con un punteggio totale di 4,90. Si lavora in media 34 ore a settimana e si hanno in media 32 giorni di ferie all’anno. Per paragonarla allo Stato primo in classifica: in Danimarca si lavorano 29 ore a settimana e i giorni di ferie sono 38 all’anno.
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