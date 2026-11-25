Quali sono le città italiane dove opportunità lavorative e qualità della vita si incontrano meglio? Unobravo le ha suddivise in tre categorie. Quella dove il bilanciamento è migliore viene definita “Equilibrium zone”, zona di equilibrio, con “il miglior compromesso tra opportunità professionali e qualità della vita”. Agli estremi opposti ci sono la zona di “Low pressure” - bassa pressione - e la zona di “High pressure”, bassa pressione. La prima raggruppa le città “caratterizzate da livelli più bassi di stress e pressione urbana”, la seconda racchiude invece i “contesti con elevata intensità lavorativa, maggiore pressione economica e livelli più alti di stress”.

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