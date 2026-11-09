Per i lavoratori autonomi il rischio povertà è doppio rispetto a quello dei dipendentiEconomia
Introduzione
L'ufficio studi della Cgia di Mestre rileva che tra i lavoratori autonomi il rischio di povertà è più che doppio rispetto ai dipendenti. Nel 2025 ha riguardato il 18,8% dei primi contro il 7,9% dei salariati. La situazione più critica si registra nel Mezzogiorno, dove sono a rischio povertà il 31,6% degli autonomi e il 15,1% dei dipendenti. Secondo l’istituto, la maggiore fragilità delle partite Iva deriva dall'assenza delle tutele garantite al lavoro dipendente.
Quello che devi sapere
Gli autonomi sono i veri precari
Secondo i dati pubblicati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (dichiarazione dei redditi 2024) i titolari di partita Iva che hanno presentato la dichiarazione dei redditi sfiorano i 4 milioni, la flessibilità e l’indipendenza lavorativa hanno un prezzo molto alto: la scarsità di protezioni. Rispetto ai lavoratori dipendenti, infatti, non possono contare su indennità di malattia, ferie retribuite, permessi, Tfr, tredicesima e quattordicesima mensilità. Quando si ammalano o chiudono temporaneamente l’attività, il reddito si ferma con loro.
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Poche tutele
In caso di difficoltà momentanea dell’attività, non è prevista la Cassa integrazione guadagni, lo strumento che permette alle aziende di sospendere o ridurre il lavoro senza lasciare i propri dipendenti senza stipendio. E se l’attività chiude definitivamente, non scatta la NASPI, l’indennità di disoccupazione che accompagna chi perde il posto verso una nuova occupazione, ma l’ISCRO che è una misura con una copertura molto limitata.
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La flat tax al 15%
Per sostenere i lavoratori autonomi più vulnerabili economicamente, privi delle tutele del lavoro dipendente e con redditi spesso discontinui, nel 2015 il governo Renzi ha istituito il regime forfettario, un sistema semplificato per le piccolissime partite Iva senza dipendenti, senza alcuna struttura organizzativa alle spalle e con ricavi contenuti. La misura ha introdotto un’imposta sostitutiva del 15% (al 5% nei primi cinque anni di attività) su un reddito determinato in via forfettaria, in base a un coefficiente di redditività legato al tipo di attività. Il regime ha sostituito i minimi, le nuove iniziative produttive e il regime degli ex minimi, riordinando la disciplina. Dal 2016 il regime forfettario è l’unico regime agevolato rimasto per questa categoria di lavoratori.
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Due milioni di forfettari
In Italia le partite Iva contano quasi 4 milioni di persone. Artigiani, commercianti, agricoltori e liberi professionisti, accanto a cui cresce il numero dei forfettari. Oggi sono quasi 2 milioni. Secondo i dati della Corte dei Conti, questa platea si concentra in particolare nei servizi della sanità privata (psicologi, medici, fisioterapisti, paramedici), che rappresentano il 10,3 per cento del totale delle libere professioni. Seguono i professionisti del settore tecnico-edilizio (ingegneri, architetti, geometri, muratori), gli studi legali e i consulenti aziendali e manageriali. Sono prevalentemente giovani e pagati relativamente poco. Il reddito medio annuo dichiarato al netto delle perdite è pari a 17.180 euro.
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La distribuzione geografica
La regione che conta il più alto numero di contribuenti forfettari è la Lombardia con circa 356.500 partite Iva. Seguono il Lazio con poco più di 231mila persone e la Campania con oltre 177mila. In termini di reddito, invece, svetta la Provincia Autonoma di Bolzano. In quest’area nel 2024 i contribuenti forfettari hanno dichiarato un reddito medio di 20.450 euro. Seguono i colleghi della Provincia Autonoma di Trento con 19.280 euro e la Lombardia con 19.260. Chiude la graduatoria nazionale la Calabria con un reddito di 14.070 euro.
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La novità in manovra
La Cgia di Mestre ha presentato i dati nell'ambito delle novità previste in Manovra. Il disegno di legge di Bilancio 2027 prevede che la soglia di ricavi per la flat tax passi da 85mila a 100mila euro. Uscita immediata dal regime agevolato oltre i 115mila euro mentre ai fini Iva, invece, restano i limiti attuali: 85mila euro, con uscita in corso d’anno oltre i 100mila. La misura costerebbe 260 milioni all'anno, l'1% della manovra.
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Le critiche
La misura ha scatenato reazioni da parte dei sindacati e di alcuni partiti dell’opposizione, che la ritengono ingiusta e discriminatoria nei confronti dei lavoratori dipendenti che percepiscono lo stesso reddito. L’Ufficio studi di Cgia sottolinea: "Pur non convincendo del tutto nemmeno noi è doveroso sottolineare che la portata del provvedimento è contenutissima". Si tratta di "tanto rumore per una bolla di sapone. L'effetto sul popolo delle partite Iva sarà pressoché insignificante".
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Quanti soggetti potrebbero beneficiarne?
L’innalzamento della soglia di ricavi riguarderebbe circa 41mila partite Iva. Significa che l’attuale platea dei forfettari, pari a 1.996.469 contribuenti, aumenterebbe del 2%. Inoltre, a oggi, sul totale dei forfettari, l’82% ha ricavi inferiori ai 50.000 euro.
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