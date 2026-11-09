Per sostenere i lavoratori autonomi più vulnerabili economicamente, privi delle tutele del lavoro dipendente e con redditi spesso discontinui, nel 2015 il governo Renzi ha istituito il regime forfettario, un sistema semplificato per le piccolissime partite Iva senza dipendenti, senza alcuna struttura organizzativa alle spalle e con ricavi contenuti. La misura ha introdotto un’imposta sostitutiva del 15% (al 5% nei primi cinque anni di attività) su un reddito determinato in via forfettaria, in base a un coefficiente di redditività legato al tipo di attività. Il regime ha sostituito i minimi, le nuove iniziative produttive e il regime degli ex minimi, riordinando la disciplina. Dal 2016 il regime forfettario è l’unico regime agevolato rimasto per questa categoria di lavoratori.

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