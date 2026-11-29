Pensioni, riscatto della laurea e ricongiunzioni: chi rischia di spendere di più e perchéEconomia
Introduzione
Recuperare gli anni di studio universitario, riunire i contributi accumulati nel corso della carriera in differenti gestioni previdenziali o colmare alcuni vuoti assicurativi potrebbe diventare più oneroso. Il decreto del ministero del Lavoro del 26 ottobre 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 novembre, introduce nuovi parametri per il calcolo della riserva matematica. L'intervento, disposto dalla Legge di Bilancio 2026, modifica coefficienti rimasti invariati per quasi vent'anni. Le conseguenze riguarderanno soprattutto i lavoratori con una pensione calcolata, almeno in parte, secondo il metodo retributivo. Nessuna maggiorazione legata alle nuove tabelle, invece, per chi sceglie il riscatto agevolato della laurea.
Quello che devi sapere
L'aggiornamento delle tariffe
La revisione dei coefficienti attuariali, prevista dall'articolo 1, comma 196, della Legge di Bilancio 2026, interessa le tabelle utilizzate dall'Inps per quantificare gli importi dovuti in occasione di alcune operazioni previdenziali. I precedenti parametri risalivano al 2007 per i dipendenti e al 2008 per gli autonomi. L'adeguamento tiene conto dell'evoluzione del quadro demografico ed economico e può tradursi in un esborso superiore rispetto al passato, pur a fronte del medesimo beneficio pensionistico.
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Come funziona la riserva matematica
Con questa espressione si indica il capitale necessario a garantire la maggiore prestazione pensionistica maturata attraverso il riconoscimento di determinati periodi assicurativi. L'Inps determina innanzitutto la differenza tra l'assegno spettante prima e dopo l'operazione, applicando poi all'incremento annuo uno specifico moltiplicatore. Quest'ultimo varia a seconda di diversi fattori, tra cui l'età anagrafica, il sesso, l'anzianità contributiva raggiunta e la tipologia di trattamento previdenziale.
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I lavoratori interessati
A essere coinvolti sono principalmente coloro che intendono valorizzare ai fini pensionistici periodi riconducibili al sistema retributivo. Si tratta, generalmente, delle annualità precedenti al 1° gennaio 1996 oppure, per chi al 31 dicembre 1995 aveva maturato almeno 18 anni di contribuzione, di quelle fino al termine del 2011. Tra le operazioni potenzialmente soggette ai rincari figurano il riscatto ordinario degli studi universitari, quello dell'attività lavorativa svolta in Paesi extracomunitari non convenzionati con l'Italia e il recupero di alcuni periodi di sospensione del rapporto di lavoro.
Le ricongiunzioni contributive
L'incremento delle tariffe può interessare anche chi, durante la propria vita professionale, ha versato contributi presso differenti gestioni previdenziali, ad esempio passando dal lavoro subordinato a quello autonomo. La ricongiunzione consente di trasferire la contribuzione maturata verso un'unica gestione, così da ottenere un solo trattamento pensionistico. Qualora la procedura sia onerosa e preveda il ricorso alla riserva matematica, l'applicazione dei nuovi coefficienti potrebbe comportare un aumento della cifra richiesta all'assicurato.
Il recupero dei contributi non versati
Le modifiche coinvolgono inoltre la costituzione della rendita vitalizia, disciplinata dall'articolo 13 della legge n. 1338 del 1962. L'istituto permette di recuperare i periodi lavorativi per i quali il datore di lavoro non ha adempiuto agli obblighi contributivi e i cui versamenti sono ormai caduti in prescrizione. In presenza dei requisiti previsti dalla normativa, anche il dipendente può attivare la procedura, sostenendone il relativo onere e ottenendo il riconoscimento delle annualità mancanti ai fini della pensione.
I nuovi coefficienti
L'entità della spesa varia in funzione delle caratteristiche anagrafiche e previdenziali dell'assicurato. Secondo le tabelle allegate al decreto ministeriale, per un lavoratore di sesso maschile ancora in attività il moltiplicatore è pari a 15,5188 a 45 anni di età con 20 anni di contribuzione, sale a 17,1800 a 55 anni con 30 anni di versamenti e raggiunge quota 17,8234 a 60 anni con 35 anni di contributi. Per le donne, nelle medesime condizioni, i valori ammontano rispettivamente a 14,3870, 15,9999 e 16,7653. Nel calcolo dell'anzianità assicurativa rientrano anche i periodi acquisiti attraverso il riscatto.
Quanto si rischia di spendere in più
Per comprendere la portata dei rincari si può ipotizzare il caso di un lavoratore di 62 anni con un'anzianità contributiva complessiva di 34 anni, inclusi i periodi da recuperare. A fronte di un incremento della pensione annua lorda di mille euro, applicando il nuovo coefficiente di 18,0615, la riserva matematica ammonterebbe a circa 18.062 euro, contro i circa 16.500 risultanti dalle precedenti tariffe. L'aumento sarebbe dunque nell'ordine del 9,5%. Si tratta, tuttavia, di una simulazione indicativa: l'entità della maggiorazione dipende dalla situazione previdenziale del singolo lavoratore.
Le operazioni escluse dai rincari
L'aggiornamento non coinvolge i riscatti il cui onere viene determinato attraverso il metodo contributivo. Tra questi figura il riscatto agevolato della laurea, per il quale continua a essere applicata l'aliquota del 33% al minimale contributivo previsto per artigiani e commercianti. Restano estranei alla revisione anche i riscatti ordinari calcolati sulla base dell'aliquota contributiva e della retribuzione di riferimento, oltre al recupero dei periodi di congedo per patologie oncologiche e croniche, disciplinato secondo le regole del sistema contributivo.
Da quando scattano gli aumenti
Il provvedimento salvaguarda quanti hanno inoltrato la richiesta prima della sua entrata in vigore: per le istanze ancora in fase di definizione rimarranno validi i precedenti coefficienti. Nessun ricalcolo, inoltre, per le pratiche già concluse. Rimane da chiarire l'esatta decorrenza delle nuove tariffe, dal momento che il decreto non indica espressamente una data. In passato, in occasione di analoghi aggiornamenti, l'Inps ha adottato criteri differenti, individuando come riferimento il giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale oppure il quindicesimo giorno successivo, che in questo caso coinciderebbe con il 10 dicembre 2026. Si attendono pertanto chiarimenti dall'Istituto.
Le alternative e le valutazioni da fare
Prima di procedere con una ricongiunzione onerosa, i lavoratori iscritti a più gestioni previdenziali possono verificare la possibilità di ricorrere al cumulo gratuito, che consente di valorizzare i periodi assicurativi senza trasferire materialmente i contributi. I due strumenti presentano tuttavia differenze nelle modalità di determinazione dell'assegno e nell'accesso alla pensione. Più in generale, alla luce dei nuovi coefficienti, diventa importante confrontare la spesa richiesta per ciascuna operazione con i vantaggi conseguibili, sia in termini di incremento del trattamento economico sia rispetto alla possibilità di anticipare l'uscita dal mondo del lavoro.
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