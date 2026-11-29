Le modifiche coinvolgono inoltre la costituzione della rendita vitalizia, disciplinata dall'articolo 13 della legge n. 1338 del 1962. L'istituto permette di recuperare i periodi lavorativi per i quali il datore di lavoro non ha adempiuto agli obblighi contributivi e i cui versamenti sono ormai caduti in prescrizione. In presenza dei requisiti previsti dalla normativa, anche il dipendente può attivare la procedura, sostenendone il relativo onere e ottenendo il riconoscimento delle annualità mancanti ai fini della pensione.