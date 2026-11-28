Sull'applicazione effettiva dell'Ets2, prevista per il 2028, il dibattito nell'Unione resta aperto. I primi ministri che guidano i Paesi del blocco di Visegrad - Polonia, Ungheria, Slovacchia e Repubblica Ceca - hanno chiesto in una lettera inviata alla presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, lo slittamento di due anni sull'entrata in vigore del nuovo meccanismo per trasporti su strada ed edifici. Tusk, Magyar, Fico e Babiš insistono inoltre sul rinvio della prima asta di quote fino a quando non sarà chiarito "il futuro del sistema" e una "valutazione di impatto" più ampia sul futuro di Ets2 dopo il 2030.

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