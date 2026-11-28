Prezzo benzina e diesel 2027, possibili nuovi aumenti sui carburanti con il sistema Ets2Economia
Introduzione
Da gennaio potrebbe tenersi la prima asta di quote Emissions Trading System 2 (Ets 2), il sistema di scambio sulle quote di emissione previsto in Unione Europea nell'ambito del piano anti-emissioni Fit for 55. Dagli edifici al trasporto su strada: su interi settori economici il nuovo meccanismo comunitario obbligherà fornitori e distributori a comprare permessi per ogni tonnellata di anidride carbonica generata.
Quello che devi sapere
Gruppo Visegrad: "Rinviare Ets2 al 2030"
Sull'applicazione effettiva dell'Ets2, prevista per il 2028, il dibattito nell'Unione resta aperto. I primi ministri che guidano i Paesi del blocco di Visegrad - Polonia, Ungheria, Slovacchia e Repubblica Ceca - hanno chiesto in una lettera inviata alla presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, lo slittamento di due anni sull'entrata in vigore del nuovo meccanismo per trasporti su strada ed edifici. Tusk, Magyar, Fico e Babiš insistono inoltre sul rinvio della prima asta di quote fino a quando non sarà chiarito "il futuro del sistema" e una "valutazione di impatto" più ampia sul futuro di Ets2 dopo il 2030.
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I timori sui rincari energetici
Nella lettera, i leader dei Paesi di Visegrad esprimono timori per l'inflazione nell'Eurozona che "a settembre ha raggiunto il 3,8% con i prezzi dell'energia in aumento del 18,9% su base annua e il prezzo medio del gasolio in Ue che a fine mese ha toccato i 2,24 euro al litro".
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Dibattito aperto in UE
Sul meccanismo che secondo i firmatari rischia di essere interpretato come una nuova "tassa europea sul clima" si allarga la crepa in Ue dopo che otto Paesi - Germania, Danimarca, Finlandia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna e Svezia - hanno chiesto a Bruxelles di scongiurare altri ritardi sull'entrata in vigore del secondo mercato del carbonio.
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Prezzi di benzina e gasolio alti
Secondo Visegrad invece, la nuova "tassa" sulle emissioni rischia di comportare un "onere lordo aggiuntivo di decine di miliardi di euro a partire dal 2028". Rincari che potrebbero finire per gonfiare il prezzo alla pompa con ripercussioni negative su pendolari e autotrasportatori. Nonostante il raffreddamento delle tariffe registrato negli ultimi giorni, in Italia il gasolio viaggia in media sopra 2,1 euro al litro, la benzina è oltre 1,9.
Perché potrebbero esserci rincari
Dietro alla possibile nuova fiammata dei prezzi alla pompa nel 2027 si cela il meccanismo di funzionamento dell'Ets2 che a differenza del mercato storico delle emissioni riservato alle grandi industrie si applica direttamente, come detto, a fornitori e distributori di combustibili. Nonostante l'obbligo spetti alle compagnie energetiche, al momento non sono previsti "filtri" che impediscano agli operatori di scaricare i costi extra sul consumatore finale.
Quanto potrebbe "pesare" Ets2?
Ipotizzando l'applicazione del sistema Ets2 con le tariffe registrate a fine novembre, le simulazioni degli analisti riportate dal sito Qui Finanza calcolano un impatto iniziale compreso sui carburanti tradizionali tra 10 e 15 centesimi. Il gasolio erogato in modalità self-service salirebbe da 2,19 a 2,35 euro al litro, la verde si porterebbe stabilmente sopra la soglia psicologica dei due euro fino a 2,09 euro/litro. Di conseguenza, con un pieno standard da 50 litri si potrebbe mettere in conto una spesa extra compresa tra 5 e 7,50 euro a rifornimento, circa 150 euro sull'anno.
Ok Eurocamera alle modifiche
Nel difficile percorso per ridurre l'eccessiva volatilità dei prezzi del carbonio, nei giorni scorsi il Parlamento Ue ha dato il via libera alle modifiche alla riserva di stabilità del mercato Ets. Resta in meccanismo di invalidazione automatica delle quote di emissione fino alla soglia di 700 milioni, rispetto ai 400 milioni attuali. La Commissione proponeva di sospendere a tempo indeterminato per aumentare le quote da lasciare nella riserva di stabilità del mercato. L'accordo siglato all'Eurocamera passa ora all'esame dei Paesi.
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