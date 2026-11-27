Sul fronte dell'offerta, nei comprensori del Dolomiti Superski sono stati realizzati interventi di rinnovamento delle infrastrutture, con nuove cabinovie e seggiovie e investimenti finalizzati a migliorare l'efficienza energetica. Si sta inoltre consolidando la tendenza a vivere lo sci come un'esperienza itinerante, attraversando differenti vallate e abbinando l'attività sportiva alla scoperta del territorio e delle sue tradizioni. Accanto ai tradizionali percorsi della Sellaronda e del Giro della Grande Guerra, che diventeranno praticabili nel mese di dicembre, trovano spazio circuiti più brevi come il Latemarronda, che permette di alternare le discese sulla neve alle soste nei rifugi per conoscere le specialità gastronomiche locali.

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