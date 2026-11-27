Prezzi skipass, rincari e tariffe fino a 89 euro: dove sciare costa di più (e di meno)Economia
Introduzione
Si apre la stagione sciistica 2026/2027, ma per gli appassionati degli sport invernali si prospetta un nuovo incremento delle spese. Nel fine settimana del 28 e 29 novembre riapriranno gli impianti di risalita di numerosi comprensori italiani, dalle Dolomiti alla Valle d'Aosta, e gli sciatori dovranno fare i conti con un aumento medio delle tariffe degli skipass del 6% rispetto allo scorso inverno, con punte di 89 euro per una sola giornata sulle piste. I rincari interessano anche il resto della filiera turistica, dalle strutture ricettive alla ristorazione, passando per le attrezzature sportive e le lezioni di sci.
Quello che devi sapere
Al via la stagione sciistica
Le nevicate degli ultimi giorni hanno favorito l'innevamento di numerose località montane, consentendo l'avvio delle attività già nell'ultimo fine settimana di novembre. Tra i comprensori pronti ad accogliere gli appassionati degli sport invernali figurano Cortina d'Ampezzo, Val di Fiemme-Obereggen, Plan de Corones e Tre Cime Dolomiti. Aperture previste anche in Valle d'Aosta, a Courmayeur, Pila, Gressoney e Valtournenche, oltre che a Pontedilegno-Tonale e Alagna Valsesia. L'avvio della stagione precede di alcune settimane il periodo delle festività natalizie, tradizionalmente uno dei più importanti per il turismo montano, sia in termini di affluenza sia di fatturato degli operatori.
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Quanto sono aumentati gli skipass dal 2021
Trascorrere una giornata sulla neve richiede un investimento economico sensibilmente superiore rispetto a cinque anni fa. Nel corso della stagione 2021/2022, il prezzo medio di un abbonamento giornaliero agli impianti si aggirava intorno ai 52 euro, mentre per l'inverno 2026/2027 si attesta sui 70 euro. Secondo un'indagine condotta da Assoutenti, nel confronto con il 2021 gli incrementi più significativi si registrano a Livigno (+43,3%), Bormio (+37%) e sulla Via Lattea (+36,6%). Seguono Courmayeur (+33,9%) e Dolomiti Superski (+32,8%). A incidere sui bilanci delle società che gestiscono gli impianti di risalita è soprattutto la spesa per l'approvvigionamento di energia elettrica.
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Dove si registrano i maggiori rincari
Rispetto allo scorso inverno, tra i territori maggiormente interessati dagli aumenti spicca il Friuli Venezia Giulia, dove il costo del pass giornaliero sale del 25%. A Courmayeur occorreranno 75 euro anziché 69 (+8,7%), mentre a Bormio la tariffa passa da 60 a 65 euro (+8,3%). Ritocchi più contenuti interessano le località piemontesi di Bardonecchia, dove il biglietto aumenta da 49 a 52 euro (+6,1%), e della Via Lattea, da 56,50 a 60 euro (circa il 6%). Gli incrementi non sono dunque distribuiti uniformemente sul territorio nazionale e variano a seconda della destinazione scelta.
I comprensori più cari e quelli più convenienti
Per utilizzare gli impianti di Madonna di Campiglio si arriva a spendere 89 euro al giorno, mentre a Livigno il prezzo raggiunge i 74,50 euro. La soglia dei 70 euro viene oltrepassata anche in diverse stazioni sciistiche altoatesine che non aderiscono al circuito Dolomiti Superski. In alta stagione, secondo Assoutenti, una famiglia di quattro persone che pagano la tariffa intera può spendere sulle Dolomiti più di 350 euro soltanto per accedere alle piste. Chi dispone di un budget più limitato può invece orientarsi verso comprensori di dimensioni inferiori: a Champorcher, per esempio, il giornaliero costa 36 euro, mentre a Limone Piemonte ne servono 48.
Prezzi e calendario di Dolomiti Superski
Nel circuito Dolomiti Superski il biglietto giornaliero per un adulto toccherà gli 89 euro durante due periodi di alta stagione, compresi rispettivamente tra il 20 dicembre 2026 e il 9 gennaio 2027 e tra il 31 gennaio e il 20 marzo. In occasione delle aperture di fine novembre, invece, la tariffa sarà di 80 euro, tre in più rispetto alla precedente stagione. Per chi intende frequentare esclusivamente singole aree sciistiche, gli skipass di valle di Alta Badia, Tre Cime, Plan de Corones e Val Gardena arriveranno a costare 83 euro. La scelta del periodo in cui sciare e dell'estensione del comprensorio a cui si desidera accedere può quindi incidere sulla spesa finale.
Abbonamenti stagionali, sconti e agevolazioni
In Valle d'Aosta l'abbonamento stagionale per un adulto costa 1.590 euro, cifra che raggiunge i 1.876 euro includendo l'accesso agli impianti svizzeri di Zermatt. Sulla Via Lattea servono invece 1.300 euro, mentre a Livigno ne occorrono 980. Nel Dolomiti Superski lo stagionale sarà acquistabile a 990 euro fino al 24 dicembre, per poi salire a 1.060 euro. Non mancano, tuttavia, le opportunità di risparmio: in alcuni comprensori l'acquisto online consente di ottenere riduzioni comprese tra il 5 e il 10%. In Valle d'Aosta sono inoltre confermate le agevolazioni tariffarie riservate ai giovani, agli over 65 e ai residenti.
Il costo delle vacanze e l'andamento delle prenotazioni
A pesare sul bilancio di una vacanza sulla neve non è soltanto il prezzo degli impianti di risalita. Secondo l'Osservatorio italiano del turismo montano di Jfc, quest'inverno un soggiorno sulla neve costerà mediamente il 5,6% in più, con aumenti particolarmente marcati nella ristorazione (+7,9%) e nei pernottamenti durante i fine settimana e l'alta stagione (+8,2%). Crescono anche le spese per sci, scarponi, abbigliamento tecnico e lezioni. Per contenere gli esborsi, gli italiani tendono a privilegiare soggiorni più brevi rispetto agli ospiti stranieri. In Alto Adige, intanto, le prenotazioni per le settimane che precedono il Natale risulterebbero persino superiori a quelle del 2025, grazie anche alla presenza di visitatori provenienti dall'Europa orientale e dai Paesi scandinavi.
Nuovi impianti e itinerari sulla neve
Sul fronte dell'offerta, nei comprensori del Dolomiti Superski sono stati realizzati interventi di rinnovamento delle infrastrutture, con nuove cabinovie e seggiovie e investimenti finalizzati a migliorare l'efficienza energetica. Si sta inoltre consolidando la tendenza a vivere lo sci come un'esperienza itinerante, attraversando differenti vallate e abbinando l'attività sportiva alla scoperta del territorio e delle sue tradizioni. Accanto ai tradizionali percorsi della Sellaronda e del Giro della Grande Guerra, che diventeranno praticabili nel mese di dicembre, trovano spazio circuiti più brevi come il Latemarronda, che permette di alternare le discese sulla neve alle soste nei rifugi per conoscere le specialità gastronomiche locali.
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