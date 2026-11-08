Vacanze, novembre è il mese degli sconti: dove andare per risparmiare

Introduzione
Per risparmiare sulle vacanze non occorre rinunciare alle destinazioni più ambite: spesso basta scegliere periodi meno richiesti o prenotare in anticipo. Novembre è uno dei mesi più convenienti per viaggiare, grazie al calo della domanda che spinge alberghi, compagnie di crociera e tour operator a proporre tariffe vantaggiose. Lo sottolinea il quotidiano britannico The Times, che ha selezionato dodici occasioni di viaggio tra Europa e mete intercontinentali, con sconti che arrivano fino al 50%. Le offerte riguardano sia le partenze imminenti sia i soggiorni da programmare per il 2027.
Quello che devi sapere
I soggiorni nel Regno Unito
Tra le possibilità segnalate ci sono tre strutture britanniche particolarmente adatte a chi desidera concedersi qualche giorno di relax. Sulla costa della contea di Durham, il Seaham Hall propone un soggiorno di tre notti pagandone soltanto due, con accesso a un'ampia spa e la possibilità di esplorare le spiagge della zona. Nell'Essex, invece, una torre dell'acqua trasformata in residenza turistica, affacciata sul fiume Crouch, offre una riduzione del 15% per chi prenota un fine settimana a partire dalla fine di novembre. In Cornovaglia, nei dintorni di St Ives, le caratteristiche sistemazioni indipendenti di Pod St Ives permettono di risparmiare fino alla metà della tariffa ordinaria per soggiorni nel prossimo anno. Gli alloggi, pensati per ospitare fino a quattro persone, dispongono anche di riscaldamento a pavimento, vasche idromassaggio e spazi esterni attrezzati.
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Il clima mite delle Canarie
Per chi preferisce temperature più gradevoli rispetto a quelle dell'inverno continentale, una delle alternative è Lanzarote, nell'arcipelago spagnolo delle Canarie. L'isola, conosciuta per i suoi paesaggi vulcanici, le distese di roccia lavica e le spiagge sull'Atlantico, può essere visitata anche nei mesi meno frequentati. A Costa Teguise, uno dei più noti resort a cinque stelle, il Paradisus, propone una settimana con trattamento all inclusive e collegamenti aerei compresi, applicando uno sconto del 20%. Il soggiorno può diventare anche un'occasione per scoprire la Fondazione César Manrique, le scogliere di Famara e gli scenari naturali che caratterizzano l'isola.
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Dalla Germania alla Romania
Chi preferisce un viaggio culturale può orientarsi verso Berlino, dove l'Hoxton, albergo situato nell'elegante quartiere di Charlottenburg, prevede agevolazioni per i clienti che prenotano almeno tre pernottamenti. La posizione consente di raggiungere facilmente il palazzo di Charlottenburg, i musei del centro e altri luoghi d'interesse della capitale tedesca.
Un'altra proposta riguarda la Transilvania, in Romania, con un itinerario guidato di sette notti tra borghi medievali, montagne e residenze storiche. Il percorso comprende il castello di Bran, associato alla leggenda di Dracula, e quello di Peleș, un tempo residenza della famiglia reale. In questo caso le promozioni interessano le partenze del 2027, con sconti che arrivano al 22% per alcune date di settembre.
L'aurora boreale in Islanda
Tra le esperienze da considerare prima delle festività natalizie compare anche un viaggio organizzato nel sud-ovest dell'Islanda. L'itinerario di sei giorni attraversa alcuni dei paesaggi naturali più spettacolari del Paese, tra ghiacciai, cascate e sorgenti geotermiche. Tra le tappe figurano la cascata di Gullfoss e il geyser Strokkur, mentre una notte è prevista in una fattoria isolata, lontana dalle luci artificiali delle città. Questa sistemazione aumenta le possibilità di osservare l'aurora boreale, naturalmente subordinata alle condizioni meteorologiche. Per le partenze precedenti al Natale sono previste riduzioni fino al 15%.
Le crociere nel Mediterraneo
Le opportunità individuate dal The Times non si limitano ai soggiorni sulla terraferma. Tra le proposte figura una crociera di undici giorni nel Mediterraneo orientale a bordo della nave Explora II, con partenza da Venezia il 4 aprile 2027. Il percorso comprende Dubrovnik, in Croazia, Atene e l'antica Efeso, in Turchia, prima del ritorno verso l'Italia, con uno scalo anche a Bari. La formula all inclusive prevede dieci pernottamenti e consente di usufruire dei servizi di bordo, tra cui diversi ristoranti. Per questo itinerario viene segnalata una riduzione del 30%, particolarmente interessante per chi desidera programmare con largo anticipo le vacanze primaverili.
Dal caldo delle Mauritius ai Caraibi
Per chi intende trascorrere dicembre lontano dal freddo europeo, la selezione comprende anche destinazioni tropicali. Alle Mauritius, nell'Oceano Indiano, il resort a cinque stelle The Residence propone soggiorni di una settimana con trattamento di mezza pensione e uno sconto del 39% per le partenze dal 9 dicembre. Un'altra possibilità è rappresentata dai Caraibi, dove la compagnia Silversea organizza una crociera dal 12 al 19 dicembre. Il viaggio parte da Bridgetown, alle Barbados, e attraversa alcune delle isole più conosciute della regione, con soste a Saint Lucia, Martinica e Guadalupa. Per le sistemazioni in suite con veranda sono previste riduzioni fino al 35% rispetto alla tariffa All-Inclusive Plus.
Le occasioni per il 2027
Il quadro delineato dal quotidiano britannico mostra come novembre possa rappresentare un periodo strategico non soltanto per organizzare una partenza imminente, ma anche per pianificare le ferie dell'anno successivo. Alcune delle promozioni più consistenti interessano infatti viaggi programmati per la primavera e l'estate 2027. La minore richiesta che caratterizza questa fase dell'anno offre agli operatori turistici l'occasione di incentivare le prenotazioni anticipate. Per i viaggiatori, invece, la possibilità di confrontare diverse soluzioni può tradursi in un risparmio significativo, a condizione di verificare con attenzione la disponibilità, le date ammesse e le condizioni applicate alle singole offerte.
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