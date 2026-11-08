Vacanze, novembre è il mese degli sconti: dove andare per risparmiare

Introduzione

Per risparmiare sulle vacanze non occorre rinunciare alle destinazioni più ambite: spesso basta scegliere periodi meno richiesti o prenotare in anticipo. Novembre è uno dei mesi più convenienti per viaggiare, grazie al calo della domanda che spinge alberghi, compagnie di crociera e tour operator a proporre tariffe vantaggiose. Lo sottolinea il quotidiano britannico The Times, che ha selezionato dodici occasioni di viaggio tra Europa e mete intercontinentali, con sconti che arrivano fino al 50%. Le offerte riguardano sia le partenze imminenti sia i soggiorni da programmare per il 2027.