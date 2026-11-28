Determinazione e forza di volontà saranno le vostre risorse migliori in un periodo ricco di prove e opportunità. Lasciare andare il passato vi aiuterà ad accogliere i cambiamenti.

Lavoro: Grinta e concretezza vi aiutano a completare progetti complessi.

Amore: Servono pazienza e ascolto, evitando pretese e gelosie.

Fortuna: Dopo settimane prudenti, una buona notizia potrebbe arrivare a fine mese.

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