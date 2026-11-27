Introduzione
I numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto venivano estratti da anni ogni martedì, giovedì e sabato, dalle ore 20. Da luglio a dicembre 2023 è stata introdotta una quarta estrazione settimanale, il venerdì, per raccogliere fondi in favore delle popolazioni dell’Emilia Romagna colpite dalle alluvioni nel maggio di quell'anno. L'estrazione aggiuntiva del venerdì è poi stata prorogata per tutto il 2024, per il 2025 e per il 2026 e le entrate sono destinate al Fondo per le emergenze nazionali. Oltre a Lotto ed Enalotto è stata disposta un’estrazione aggiuntiva anche per tutti i tipi di giochi connessi, ovvero 10eLotto, SuperStar e Simbolotto. Ecco i numeri fortunati del 27 novembre 2026.
ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO
Quello che devi sapere
Il gioco del Lotto
Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.
Per approfondire: Le estrazioni di giovedì 26 novembre
I numeri vincenti del Lotto
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di venerdì 27 novembre 2026:
- Bari:
- Cagliari:
- Firenze:
- Genova:
- Milano:
- Napoli:
- Palermo:
- Roma:
- Torino:
- Venezia:
- Nazionale:
Per approfondire: Dal Lotto al Superenalotto, le regole per i giochi numerici
La serie fortunata del 10eLotto
All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.
Leggi anche: Fai3 Fai4, come funziona il gioco Lotto online e in ricevitoria
Il 10eLotto del 27 novembre
I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 27 novembre sono:
X
Numero oro:
Doppio oro:
Extra:
Superenalotto: come funziona
Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:
- due numeri;
- tre numeri;
- quattro numeri;
- cinque numeri;
- cinque numeri più il numero jolly (5+1);
- tutti i sei numeri.
Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.
Per approfondire: Superenalotto, voi sapreste come incassare? Ecco come fare
Superenalotto: numeri vincenti, Jolly e SuperStar
Ecco i numeri del Superenalotto estratti il 27 novembre 2026:
La combinazione vincente è:
Il numero Jolly è:
Il numero Superstar è:
Jackpot del Superenalotto del 27-11-2026: 59.600.000 euro
Jackpot del prossimo Superenalotto del 28-11-2026: XX.X00.000 euro
Per approfondire: Bacheca dei sistemi del Superenalotto, cos'è e come funziona
I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto di sabato 28 novembre 2026, ecco qui i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Torino: 25 (manca da 129 estrazioni)
- Bari: 85 (manca da 98 estrazioni)
- Nazionale: 29 (manca da 93 estrazioni)
- Palermo: 67 (manca da 87 estrazioni)
- Roma: 14 (manca da 85 estrazioni)
- Firenze: 46 (manca da 81 estrazioni)
- Genova: 36 (manca da 81 estrazioni)
- Cagliari: 35 (manca da 80 estrazioni)
- Genova: 4 (manca da 80 estrazioni)
- Venezia 73 (manca da 79 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari: 85 (manca da 98 estrazioni) – 48 (da 78) – 32 (da 77)
- Cagliari: 35 (manca da 80 estrazioni) – 84 (da 72) – 65 (da 65)
- Firenze: 46 (manca da 81 estrazioni) – 59 (da 65) – 31 (da 59)
- Genova: 36 (manca da 81 estrazioni) – 4 (da 80) – 15 (da 74)
- Milano: 77 (manca da 74 estrazioni) – 73 (da 72) – 27 (da 71)
- Napoli: 54 (manca da 73 estrazioni) – 52 (da 68) – 20 (da 59)
- Palermo: 67 (manca da 87 estrazioni) – 23 (da 56) – 81 e 1 (da 55)
- Roma: 14 (manca da 85 estrazioni) – 42 (da 74) - 60 (da 54)
- Torino: 25 (manca da 129 estrazioni) – 14 (da 75) – 63 e 22 (da 58)
- Venezia: 73 (manca da 79 estrazioni) – 8 (da 63) - 83 (da 59)
- Nazionale: 29 (manca da 93 estrazioni) – 4 (da 77) – 35 (da 76)
Per approfondire: Superenalotto, vinti 223 milioni: jackpot record, ma quanto (e quando) incassa il fortunato?
I numeri ritardatari del Superenalotto
I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 28 novembre sono:
- 9 (manca da 60 estrazioni) - 36 (da 54) - 27 (da 52) - 15 (da 49) - 8 (da 44) - 7 e 6 (da 41)
Per approfondire: Superenalotto, le 10 vincite record