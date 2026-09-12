Chi ha acquistato la schedina in un punto vendita deve presentare la ricevuta originale e integra, che costituisce l'unico documento valido per ottenere il pagamento. Per le giocate effettuate online, invece, occorre fornire la stampa del dettaglio della giocata vincente, sulla quale sono riportati sia il codice univoco della giocata sia quello associato al conto di gioco.

In entrambi i casi sono necessari anche un documento d'identità valido e il codice fiscale. Per le vincite online superiori a 50mila euro, inoltre, l'erogazione è subordinata al controllo di un'apposita commissione istituita dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.