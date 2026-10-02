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Oroscopo del giorno, le previsioni del 2 ottobre segno per segno

Lifestyle

Introduzione

Tutto pronto per affrontare al meglio una nuova giornata: sarà ricca di novità interessanti? Lavoro, amore e finanze ti supporteranno? Ecco, per tutti i segni zodiacali, il dettaglio su cosa può accadere nell’oroscopo del 2 ottobre. 

 

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Quello che devi sapere

ARIETE

La giornata vi accende di entusiasmo e vi rende più presenti in ogni situazione. In amore serve più cura verso la coppia, senza trascurare desiderio e complicità. Sul lavoro intuito e rapidità vi aiutano a muovervi bene, mentre la fortuna sostiene energia e voglia di fare.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dell'Ariete

1/12

TORO

Oggi vi fidate di più delle vostre sensazioni e riuscite a leggere meglio ciò che accade. In amore cresce l’intesa e potete anticipare i bisogni di chi avete accanto. Sul lavoro procedete con impegno e pazienza, mentre la fortuna arriva dai rapporti più sinceri.

 

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2/12
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GEMELLI

La giornata porta responsabilità, ma anche prontezza e capacità di gestire ciò che pesa. In amore tornano romanticismo e desiderio di costruire qualcosa di più vero. Sul lavoro i cambiamenti non devono spaventarvi, mentre la fortuna vi invita ad apprezzare ciò che avete.

 

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3/12

CANCRO

Oggi il clima familiare vi regala momenti più dolci, anche se qualche pensiero resta. In amore mostrate calore e voglia di progettare qualcosa insieme. Sul lavoro lasciate perdere le chiacchiere inutili, mentre la fortuna apre la strada a nuove idee e piccoli viaggi.

 

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4/12
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LEONE

La giornata vi alleggerisce e rende più distesi i rapporti vicini. In amore il dialogo può riportare passione e complicità. Sul lavoro cresce la voglia di ottenere di più e puntare a nuovi traguardi, mentre la fortuna vi rende più brillanti nelle relazioni.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Leone

5/12

VERGINE

Oggi ritrovate armonia nei rapporti e maggiore capacità di risolvere ciò che non funziona. In amore serve più presenza e meno distrazione verso chi vi vuole bene. Sul lavoro siete davanti a scelte importanti da valutare con attenzione, mentre la fortuna vi premia attraverso gesti generosi.

 

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6/12
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BILANCIA

La giornata invita a rinnovarvi, ma anche a chiarire qualche dubbio interiore. In amore l’umore può essere variabile, quindi proteggete il rapporto dalle tensioni esterne. Sul lavoro pazienza e serietà vi aiutano a preparare risultati futuri, mentre la fortuna arriva da incontri e novità.

 

Leggi l'oroscopo del giorno della Bilancia

7/12

SCORPIONE

Oggi il clima si addolcisce e vi permette di vivere le emozioni con più pienezza. In amore tornano intensità, desiderio e voglia di ritrovarsi. Sul lavoro potete guardare avanti con creatività e maggiore sicurezza, mentre la fortuna favorisce relazioni vivaci e nuove conoscenze.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dello Scorpione

8/12
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SAGITTARIO

La giornata vi spinge verso movimento, avventura e voglia di mettervi alla prova. In amore un incontro o una nuova emozione può portarvi a fare chiarezza. Sul lavoro meglio non esporvi troppo e osservare prima di agire, mentre la fortuna sostiene progetti di ampio respiro.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Sagittario

9/12

CAPRICORNO

Oggi affrontate la giornata con concretezza, pur restando dentro una zona di prudenza. In amore torna una dolcezza che vi permette di mostrarvi meno rigidi. Sul lavoro siete efficienti e disponibili verso chi ha bisogno, mentre la fortuna vi spinge a inseguire nuove ambizioni.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Capricorno

10/12
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ACQUARIO

La giornata è costruttiva, ma richiede più ascolto e meno bisogno di dire sempre la vostra. In amore la tenerezza vi rende più vicini a chi conta. Sul lavoro i rapporti con colleghi e collaboratori possono rafforzarsi, mentre la fortuna passa dalla presenza in famiglia.

 

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11/12

PESCI

Oggi vi sentite più vitali, sensibili e pronti a cogliere nuove occasioni. In amore la passione cresce, ma va accompagnata da fiducia e meno possessività. Sul lavoro mantenete equilibrio davanti a piccoli atteggiamenti fastidiosi, mentre la fortuna vi sostiene con intuizioni preziose.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dei Pesci

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