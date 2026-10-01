Introduzione
Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco quali sono i numeri fortunati di oggi, giovedì 1 ottobre (ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO).
Quello che devi sapere
Il gioco del Lotto
Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.
Per approfondire: Le estrazioni di martedì 29 settembre
I numeri vincenti del Lotto dell'1 ottobre
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di giovedì 1 ottobre 2026:
- Bari: 72 - 18 - 46 - 68 - 8
- Cagliari: 36 - 73 - 74 - 13 - 25
- Firenze: 4 - 45 - 39 - 75 - 68
- Genova: 19 - 82 - 73 - 29 - 7
- Milano: 35 - 53 - 23 - 20 - 5
- Napoli: 65 - 7 - 29 - 41 - 34
- Palermo: 9 - 51 - 48 - 31 - 58
- Roma: 87 - 9 - 90 - 37 - 10
- Torino: 85 - 67 - 47 - 49 - 17
- Venezia: 25 - 52 - 16 - 72 - 45
- Nazionale: 46 - 42 - 72 - 76 - 73
Per approfondire: Dal Lotto al Superenalotto, le nuove regole per i giochi numerici
La serie fortunata del 10eLotto
All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.
Il 10eLotto di giovedì 1 ottobre
I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione dell'1 ottobre sono:
4 - 7 - 9 - 18 - 19 - 25 - 35 - 36 - 45 - 46 - 51 - 52 - 53 - 65 - 67 - 72 - 73 - 82 - 85 - 87
Numero oro: 72
Doppio oro: 72 - 18
Extra: 13 - 16 - 20 - 23 - 29 - 31 - 37 - 39 - 41 - 47 - 48 - 68 - 74 - 75 - 90
Superenalotto: come funziona
Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:
- due numeri;
- tre numeri;
- quattro numeri;
- cinque numeri;
- cinque numeri più il numero jolly (5+1);
- tutti i sei numeri.
Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.
Per approfondire: Superenalotto, estrazione da record: voi sapreste come incassare? Ecco come fare
Superenalotto, jackpot e numeri dell'1 ottobre
Ecco i numeri estratti l'1 ottobre 2026:
La combinazione vincente è: 05 - 12 - 28 - 41 - 56 - 66
Il numero Jolly è: 73
Il numero Superstar è: 42
Jackpot del Superenalotto dell'01-10-2026: 34.200.000 euro
Per approfondire: Bacheca dei sistemi del Superenalotto, cos'è e come funziona
I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto di venerdì 2 ottobre 2026, ecco qui i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Firenze 66 (manca da 105 estrazioni)
- Bari 21 (manca da 100 estrazioni)
- Torino 25 (manca da 96 estrazioni)
- Roma 13 (manca da 91 estrazioni)
- Genova 21 (manca da 87 estrazioni)
- Genova 54 (manca da 83 estrazioni)
- Nazionale 85 (manca da 77 estrazioni)
- Nazionale 54 (manca da 76 estrazioni)
- Venezia 68 (manca da 73 estrazioni)
- Cagliari 11 (manca da 72 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari 21 (manca da 100 estrazioni) – 6 (da 69) – 85 e 28 (da 65)
- Cagliari 11 (manca da 72 estrazioni) – 26 (da 70) – 82 (da 56)
- Firenze 66 (manca da 105 estrazioni) – 18 (da 49) – 46 e 33 (da 48)
- Genova 21 (manca da 87 estrazioni) – 54 (da 83) – 12 (da 61)
- Milano 84 (manca da 71 estrazioni) – 26 (da 48) – 56 (da 47)
- Napoli 17 (manca da 65 estrazioni) – 24 (da 57) – 43 (da 55)
- Palermo 16 (manca da 62 estrazioni) – 74 (da 56) – 67 (da 54)
- Roma 13 (manca da 91 estrazioni) – 24 e 21 (da 57) – 5 (da 55)
- Torino 25 (manca da 96 estrazioni) – 44 (da 64) – 19 (da 53)
- Venezia 68 (manca da 73 estrazioni) – 67 (da 68) – 60 (da 54)
- Nazionale 85 (manca da 77 estrazioni) – 54 (da 76) – 57 (da 69)
Per approfondire: Superenalotto, qual è la Regione più fortunata?
I numeri ritardatari del Superenalotto
I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 2 ottobre sono:
- 87 (manca da 60 estrazioni) - 80 (da 45) - 22 (da 39) - 34 (da 38) - 21 e 88 (da 34)
Per approfondire: Superenalotto, le 10 vincite record