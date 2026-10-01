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Oroscopo dell'1 ottobre, scopri cosa ti riservano gli astri

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Introduzione

Inizia un nuovo mese e c'è una nuova giornata da vivere al meglio: sarà ricca di novità inattese? Lavoro, amore e finanze ti stupiranno? Ecco, per tutti i segni zodiacali, il dettaglio su cosa può accadere nell’oroscopo dell'1 ottobre. 

 

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Quello che devi sapere

ARIETE

Giornata vivace e positiva, anche se in famiglia potrebbe esserci qualche nervosismo. In amore puntate su ironia e condivisione. Sul lavoro il vostro carisma può portarvi lontano, senza voler bruciare le tappe. La fortuna vi accompagna, ma oggi meglio agire con prudenza.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dell'Ariete

1/12

TORO

Giornata serena e piacevole, con una bella energia nei rapporti. In amore lasciate spazio a tenerezza e sentimento. Sul lavoro creatività e talento possono emergere con forza. La fortuna sembra sorridervi, ma prima di scegliere valutate bene ogni opportunità.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Toro

2/12
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GEMELLI

Primo giorno di ottobre inizia con allegria e voglia di vivere qualcosa di nuovo. In amore lasciatevi sorprendere: potrebbero riaccendersi emozioni inattese. Sul lavoro fantasia e originalità saranno preziose. La fortuna favorisce incontri, intuizioni e occasioni da cogliere.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dei Gemelli

3/12

CANCRO

Giornata con qualche alto e basso, ma la serata potrebbe regalarvi una bella sorpresa. In amore ascoltate di più le esigenze del partner. Sul lavoro pazienza e creatività vi aiuteranno. La fortuna migliora strada facendo: non abbiate fretta.

 

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4/12
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LEONE

Giornata positiva, ideale per stare con le persone care e godervi momenti piacevoli. In amore qualche insicurezza è ancora presente, ma passerà. Sul lavoro possibili cambiamenti interessanti. La fortuna invita alla prudenza: meglio evitare mosse azzardate.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Leone

5/12

VERGINE

Giornata serena, con un’energia che vi spinge a mostrarvi più audaci del solito. In amore potreste finalmente dichiarare ciò che provate. Sul lavoro disciplina e creatività vi favoriscono. La fortuna è dalla vostra parte e può regalarvi circostanze favorevoli.

 

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6/12
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BILANCIA

Giornata frizzante e piena di energia, con il buonumore pronto a contagiare chi vi circonda. In amore qualche difficoltà nel dialogo non fermerà la vostra voglia di mettervi in gioco. Sul lavoro talento e creatività sono protagonisti. La fortuna vi sostiene, ma riflettete prima di decidere.

 

Leggi l'oroscopo del giorno della Bilancia

7/12

SCORPIONE

Giornata positiva e intensa, anche se qualche nervosismo familiare potrebbe farsi sentire. In amore qualcosa finalmente si sblocca e torna la passione. Sul lavoro grinta e creatività vi rendono protagonisti. La fortuna premia il vostro intuito: fidatevi del fiuto, senza esagerare.

 

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8/12
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SAGITTARIO

Giornata armoniosa e piacevole, con voi al centro della vita familiare. In amore vivrete leggerezza e complicità, superando facilmente qualche piccolo contrasto. Sul lavoro il vostro talento può brillare. La fortuna vi accompagna, ma diffidate delle occasioni troppo facili.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Sagittario

9/12

CAPRICORNO

Giornata discretamente positiva, anche se in famiglia potrebbe esserci qualche momento di malumore. In amore stabilità e sentimenti sinceri vi danno sicurezza. Sul lavoro ambizione e creatività aprono nuove strade. La fortuna c’è, ma evitate passi troppo azzardati.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Capricorno

10/12
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ACQUARIO

Giornata vivace e spensierata, con un buonumore destinato a durare. In amore potreste vivere un incontro capace di sorprendervi. Sul lavoro versatilità e talento vi aiutano a distinguervi. La fortuna vi invita però alla prudenza davanti a proposte troppo allettanti.

 

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11/12

PESCI

Giornata promettente, con tante energie positive pronte a sostenervi. In amore delicatezza e sensualità favoriscono incontri e complicità. Sul lavoro grinta, fantasia e talento possono portarvi soddisfazioni. La fortuna vi sorride: fidatevi delle intuizioni, senza perdere lucidità.

 

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