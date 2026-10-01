Oroscopo dell'1 ottobre, scopri cosa ti riservano gli astri

Primo giorno di ottobre inizia con allegria e voglia di vivere qualcosa di nuovo. In amore lasciatevi sorprendere: potrebbero riaccendersi emozioni inattese. Sul lavoro fantasia e originalità saranno preziose. La fortuna favorisce incontri, intuizioni e occasioni da cogliere.

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