Estrazioni Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti del 29 settembre

Introduzione
Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco quali sono i numeri fortunati di oggi, martedì 29 settembre.
Quello che devi sapere
Il gioco del Lotto
Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.
Per approfondire: Le estrazioni di sabato 26 settembre
I numeri vincenti del Lotto
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di martedì 29 settembre 2026:
- Bari: 17 - 81 - 63 - 73 - 60
- Cagliari: 63 - 45 - 49 - 79 - 66
- Firenze: 68 - 25 - 67 - 14 - 72
- Genova: 57 - 23 - 08 - 19 - 39
- Milano: 82 - 63 - 20 - 30 - 22
- Napoli: 86 - 05 - 83 - 46 - 11
- Palermo: 62 - 90 - 49 - 08 - 77
- Roma: 81 - 85 - 50 - 89 - 01
- Torino: 36 - 07 - 08 - 83 - 20
- Venezia: 17 - 80 - 75 - 85 - 15
- Nazionale: 10 - 06 - 44 - 75 - 18
Per approfondire: Dal Lotto al Superenalotto, le regole per i giochi numerici
La serie fortunata del 10eLotto
All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.
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Il 10eLotto del 29 settembre (in aggiornamento)
I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 29 settembre sono:
X
Numero oro:
Doppio oro:
Extra:
Superenalotto: come funziona
Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:
- due numeri;
- tre numeri;
- quattro numeri;
- cinque numeri;
- cinque numeri più il numero jolly (5+1);
- tutti i sei numeri.
Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.
Per approfondire: Superenalotto, voi sapreste come incassare? Ecco come fare
Superenalotto: numeri vincenti, Jolly e SuperStar (in aggiornamento)
Ecco i numeri del Superenalotto estratti il 29 settembre 2026:
La combinazione vincente è:
Il numero Jolly è:
Il numero Superstar è:
Jackpot del Superenalotto del 29-09-2026: 33.400.000 euro
Jackpot del prossimo Superenalotto del 01-10-2026: XX.X00.000 euro
Per approfondire: Bacheca dei sistemi del Superenalotto, cos'è e come funziona
I ritardatari della prossima estrazione del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto di giovedì 1 ottobre 2026, ecco qui i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Firenze 66 (manca da 104 estrazioni)
- Bari 21 (manca da 99 estrazioni)
- Torino 25 (manca da 95 estrazioni)
- Roma 13 (manca da 90 estrazioni)
- Genova 21 (manca da 86 estrazioni)
- Genova 54 (manca da 82 estrazioni)
- Napoli 11 (manca da 78 estrazioni)
- Nazionale 85 (manca da 76 estrazioni)
- Nazionale 54 (manca da 75 estrazioni)
- Venezia 68 (manca da 72 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari 21 (manca da 99 estrazioni) – 6 (da 68) – 85 e 28 (da 64)
- Cagliari 11 (manca da 71 estrazioni) – 26 (da 69) – 82 (da 55)
- Firenze 66 (manca da 104 estrazioni) – 18 (da 48) – 46 e 33 (da 47)
- Genova 21 (manca da 86 estrazioni) – 54 (da 82) – 12 (da 60)
- Milano 84 (manca da 70 estrazioni) – 82 (da 64) – 26 (da 47)
- Napoli 11 (manca da 78 estrazioni) – 17 (da 64) – 46 (da 61)
- Palermo 16 (manca da 61 estrazioni) – 74 (da 55) – 67 (da 53)
- Roma 13 (manca da 90 estrazioni) – 24 e 21 (da 56) – 5 (da 54)
- Torino 25 (manca da 95 estrazioni) – 44 (da 63) – 19 (da 52)
- Venezia 68 (manca da 72 estrazioni) – 67 (da 67) – 60 (da 53)
- Nazionale 85 (manca da 76 estrazioni) – 54 (da 75) – 57 (da 68)
Per approfondire: Superenalotto, vinti 223 milioni: jackpot record, ma quanto (e quando) incassa il fortunato?
I numeri ritardatari del Superenalotto
I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto dell'1 ottobre sono:
- 5 (manca da da 74 estrazioni) - 87 (da 59) - 30 (da 48) - 80 (da 44) - 22 (da 38) - 34 (da 37)
Per approfondire: Superenalotto, le 10 vincite record