Romics 2026: date, ospiti ed eventi in programma

Paola Barbato, scrittrice e sceneggiatrice italiana, celebre per il suo contributo ultraventennale alle storie di Dylan Dog (Bonelli Editore) e per la sua prolifica carriera nella narrativa thriller. Dotata di una rara versatilità, spazia con successo dal fumetto alla narrativa per adulti e ragazzi, fino al cinema, alla televisione e al teatro. La sua scrittura si distingue per la forte tensione narrativa e una profonda introspezione psicologica. L’incontro di celebrazione Romics d’Oro è in programma domenica 4 ottobre.

Stefano Bessoni, regista, illustratore italiano e maestro della stop-motion, celebre per il suo stile visionario che unisce fiaba, scienza, entomologia e anatomia. Ha diretto opere del cinema fantastico come Imago Mortis e Krokodyle, e pubblicato libri d'illustrazione di grande rilievo come Alice sotto terra e Wunderkammer. L’incontro di celebrazione Romics d’Oro è in programma domenica 4 ottobre.

Max Bunker, una delle colonne portanti del fumetto italiano, celebre per aver creato capolavori immortali come Alan Ford, Kriminal e Satanik. Editore, giornalista e scrittore, ha rivoluzionato il fumetto noir e satirico dagli anni Sessanta. Co-fondatore dell’Editoriale Corno, la casa editrice che ha segnato l’editoria a fumetti italiana, e grazie alla quale i supereroi Marvel arrivarono per la prima volta in Italia. Nel corso della sua e straordinaria carriera ha firmato migliaia di tavole e romanzi, spaziando dal fumetto al cinema e alla televisione. L’incontro di celebrazione Romics d’Oro è in programma venerdì 2 ottobre.

Takeshi Koike, regista e animatore giapponese contemporaneo, celebre per il suo stile visivo audace e di grande impatto. Nel corso della sua carriera ha firmato opere di riferimento per l'animazione internazionale come Redline e The Animatrix: World Record. Si è inoltre distinto per l'intensa e moderna rilettura del franchise di Lupin the Third che durante la 37^ edizione verrà proiettato integralmente venerdì 1° ottobre. Koike sarà protagonista anche di una sessione di Q&A e di firmacopie col pubblico. L’incontro di celebrazione Romics d’Oro è in programma sabato 3 ottobre.



Simone Legno, artista e illustratore romano, con uno stile ispirato alla cultura giapponese; co-fondatore e direttore creativo del marchio tokidoki™. Tra i suoi progetti recenti figurano importanti personaggi simbolo istituzionali come Luce per il Giubileo 2025, Italia-chan per Expo 2025 Osaka e Nipponina per l’anniversario dei rapporti tra Italia e Giappone. Legno sarà protagonista di un incontro speciale dedicato al rapporto tra immaginazione, character design e creatività; nei quattro giorni di evento darà vita sotto gli occhi dei visitatori ad un’opera inedita disegnando live su tela. L’incontro di celebrazione Romics d’Oro è in programma sabato 3 ottobre.

Sir Ian Livingstone, è un celebre autore e game designer britannico, pioniere assoluto dell'intrattenimento interattivo e dei giochi di ruolo. Co-fondatore di Games Workshop ed Eidos Interactive, ha contribuito alla diffusione di Dungeons & Dragons in Europa e al lancio di franchise storici come Warhammer e Tomb Raider. Ha co-creato la leggendaria collana Fighting Fantasy, destinata a un immenso successo globale. L’incontro di celebrazione Romics d’Oro è in programma sabato 3 ottobre.

Nella 37^ edizione il premio Romics Special, che rende omaggio alle nuove frontiere creative, viene assegnato a Laura Pérez e Dan Walker.

Laura Pérez, illustratrice spagnola e autrice di graphic novel, celebre per il suo stile raffinato ed evocativo. Ha firmato opere di grande successo internazionale come Ocultos (Astiberri Edicione) e Nocturnos (Oblomov Edizioni) oltre a prestigiose collaborazioni con testate come il New York Times, il MoMA e per la sigla della serie Only Murders in the Building (candidata agli Emmy). L’incontro è in programma sabato 3 ottobre.

Dan Walker, concept designer britannico per il cinema e la televisione, autore dell'immaginario visivo di oltre 75 produzioni tra cui Star Wars, The Dark Knight Trilogy e Doctor Who. Con il suo lavoro ha dato forma a icone cinematografiche come gli interni della Batmobile e i celebri Sonic Screwdrivers, collaborando a stretto contatto con reparti di effetti visivi, costumi e scenografia. L’incontro è in programma domenica 4 ottobre.