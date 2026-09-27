Giornata del turismo, trend di viaggio e dati dell'estate 2026

L'autunno, sopratutto, si vive come stagione per riscoprire borghi, musei diffusi e territori rurali lontano dai grandi flussi estivi. A causa dell'incertezza economica e dell'aumento dei costi, continueranno a privilegiarsi mete vicine, viaggi nazionali o soggiorni brevi con prenotazioni ravvicinate. Cresce la ricerca di alloggi a basso impatto ambientale e di esperienze rigenerative. Il cosiddetto turismo slow (o turismo lento) si sta consolidando come una delle principali alternative all'overtourism. I dati più recenti evidenziano come questa filosofia di viaggio non sia più solo una nicchia, ma una scelta consapevole per milioni di viaggiatori. Sono quasi 12 milioni gli italiani che scelgono attivamente questo tipo di viaggio con un 76% che cerca attivamente mete meno convenzionali e fuori dai circuiti di massa. Guardando i risultati della seconda edizione dell’Osservatorio sul Turismo dei Territori di Feries il 67% degli italiani ha trascorso nell’ultimo anno almeno una vacanza in un borgo, in un’area rurale o in una località lontana dai principali circuiti turistici, mentre l’80% dichiara che prenderà sicuramente o probabilmente in considerazione queste destinazioni per i prossimi viaggi. Tra le motivazioni che guidano la scelta emergono la ricerca di autenticità, tradizioni e cultura locale (59%), la volontà di evitare turismo di massa e overtourism (47%) e il desiderio di immergersi nella natura (46%).

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