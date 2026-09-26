Oroscopo di ottobre 2026, le previsioni e i consigli mensili

Ottobre alterna prove e possibilità, chiedendovi lucidità e pazienza.

Lavoro: Responsabilità e carichi possono pesare, ma il dialogo vi aiuta a riorganizzare tutto meglio.

Amore: Venere addolcisce i rapporti, ma verso fine mese servono più attenzione e meno gelosie.

Fortuna: Meglio evitare promesse poco chiare e puntare su scelte prudenti.

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