Dylan Dog compie 40 anni: storia del fumetto

Sebbene inizialmente sembrasse un fiasco, il successo di Dylan Dog è stato immediato e oggi il numero 1 nella sua prima edizione, se tenuto in buone condizioni, può valere sul mercato collezionistico diverse centinaia di euro. Proprio in virtù del suo successo fu stampato in diverse copie false e ristampato più volte dall’editore. Diverse storie rimaste iconiche hanno avuto nuova vita in nuove edizioni e formati. Tra i fan rimane intatto il mito dei primi 100 numeri, considerati i migliori, che si chiudono proprio con la storia che rivela le origini di Dylan, La storia di Dylan Dog. Sclavi si occupò direttamente della sceneggiatura di tutti gli albi pubblicati nel primo anno, per poi alternarsi ad altri sceneggiatori quali Giuseppe Ferrandino, Luigi Mignacco, Alfredo Castelli, Marcello Toninelli, il trio composto da Medda, Serra e Vigna, Claudio Chiaverotti e molti altri. Sclavi ha firmato la sua ultima storia nel 2017, col numero 375, dopo essere tornato alla sceneggiatura di un albo nel 2016 a seguito di nove anni di assenza. Negli ultimi anni, autori come Paola Barbato, Alessandro Bilotta, Marco Nucci, Roberto Recchioni e Barbara Baraldi sono stati tra i più assidui e ricorrenti scrittori delle storie di Dylan Dog. Tanti anche i disegnatori che hanno illustrato le sue storie: dai già citati Claudio Villa e Angelo Stano a nomi come Giuseppe Montanari, Ernesto Grassani, Corrado Roi, Luigi Piccatto, Giampiero Casertano, Carlo Ambrosini, Pietro Dall'Agnol, Giovanni Freghieri, Bruno Brindisi, Ugolino Cossu, Nicola Mari, Maurizio Di Vincenzo, Daniele Bigliardo, Fabio Celoni, Franco Saudelli, Luigi Siniscalchi, Roberto Rinaldi, Gigi Simeoni, Giorgio Cavazzano, Gigi Cavenago, Gianluca e Raul Cestaro.