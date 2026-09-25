Città più sostenibili al mondo, nella classifica 2026 c’è un’italiana

Il punteggio totale della capitale islandese è 87% (arrotondato da 86.59%), così suddiviso:

95% per il progresso sociale;

90% per l’impegno della filiera locale;

88% per la gestione e promozione del turismo;

78% per le prestazioni ambientali.

In merito al punteggio più alto, quello per il sociale, il Paese nel report si descrive così: “A Reykjavik, la capitale dell'Islanda, non solo si respira aria pulita e si beve acqua incontaminata direttamente da un ruscello, ma si trovano anche uguaglianza e pace. Puntiamo in alto in materia di pari diritti e, non a caso, ci siamo classificati al primo posto nel Global Gender Gap Report del 2015. Abbiamo ottenuto il primo posto anche per quanto riguarda la partecipazione politica e il livello di istruzione. La nostra ex presidente, Vigdís Finnbogadóttir, è stata la prima donna al mondo eletta democraticamente presidente e la nostra ex prima ministra, Jóhanna Sigurðardóttir, è stata nominata una delle 75 donne più potenti al mondo secondo Forbes. Siamo al primo posto nel Global Peace Index dal 2011 e, non a caso, Yoko Ono ha scelto l'Islanda per la Imagine Peace Tower. Gli islandesi si collocano ben al di sopra della media dell'OCSE per quanto riguarda l'occupazione e, secondo il World Database of Happiness, sono una nazione felice, con anni di vita felici e soddisfatti della propria vita”.

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Reykjavik - ©IPA/Fotogramma