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Lotto e Superenalotto, l’estrazione di oggi 24 settembre: i numeri vincenti

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©Ansa

Introduzione

Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco quali sono i numeri fortunati di oggi, giovedì 24 settembre.

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Quello che devi sapere

Il gioco del Lotto

Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.

 

Per approfondire: Le estrazioni di martedì 22 settembre

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I numeri vincenti del Lotto del 24 settembre

Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di giovedì 24 settembre 2026:

  • Bari:                8 - 59 - 41 - 67 - 56
  • Cagliari:         57 - 66 - 71 - 70 - 42
  • Firenze:          75 - 15 - 49 - 21 - 13
  • Genova:         76 - 2 - 63 - 14 - 81
  • Milano:           78 - 29 - 86 - 53 - 52
  • Napoli:            10 - 29 - 60 - 12 - 72
  • Palermo:         80 - 25 - 51 - 20 - 17
  • Roma:              70 - 1 - 47 - 69 - 64
  • Torino:             74 - 18 - 6 - 75 - 16
  • Venezia:          51 - 54 - 42 - 57 - 6
  • Nazionale:       2 - 66 - 15 - 11 - 22

 

Per approfondire: Dal Lotto al Superenalotto, le nuove regole per i giochi numerici

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La serie fortunata del 10eLotto

All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.

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Il 10eLotto di giovedì 24 settembre

I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 24 settembre sono:

 

1 - 2 - 8 - 10 - 15 - 18 - 25 - 29 - 41 - 51 - 54 - 57 - 59 - 66 - 70 - 74 - 75 - 76 - 78 - 80

 

Numero oro: 8

 

Doppio oro: 8 - 59

 

Extra: 6 - 12 - 14 - 20 - 21 - 42 - 47 - 49 - 53 - 60 - 63 - 67 - 69 - 71 - 86

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Superenalotto: come funziona

Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:

  • due numeri;
  • tre numeri;
  • quattro numeri;
  • cinque numeri;
  • cinque numeri più il numero jolly (5+1);
  • tutti i sei numeri.

 

Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.

 

Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.

 

Per approfondire: Superenalotto, estrazione da record: voi sapreste come incassare? Ecco come fare

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Superenalotto, jackpot e numeri del 24 settembre

Ecco i numeri estratti il 24 settembre 2026:

 

La combinazione vincente è: 01 - 28 - 31 - 50 - 63 - 85 

 

Il numero Jolly è: 86

 

Il numero Superstar è: 48

 

Jackpot del Superenalotto del 24-09-2026: 31.100.000 euro

 

Jackpot del prossimo Superenalotto del 25-09-2026: 31.700.000 euro

 

Per approfondire: Bacheca dei sistemi del Superenalotto, cos'è e come funziona

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Le quote del Superenalotto

Le quote del Concorso Superenalotto/Superstar di oggi:

Superenalotto

  • Punti 6: 0 totalizzano Euro: 0,00
  • Punti 5+: 0 totalizzano Euro: 0,00
  • Punti 5: 4 totalizzano Euro: 42.243,75
  • Punti 4: 429 totalizzano Euro: 401,19
  • Punti 3: 17.542 totalizzano Euro: 29,53
  • Punti 2: 293.744 totalizzano Euro: 5,47

 

Superstar

  • Punti 6SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
  • Punti 5+SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
  • Punti 5SS: 0 totalizzano Euro: 0,00
  • Punti 4SS: 4 totalizzano Euro: 40.119,00
  • Punti 3SS: 79 totalizzano Euro: 2.953,00
  • Punti 2SS: 1.470 totalizzano Euro: 100,00
  • Punti 1SS: 9.911 totalizzano Euro: 10,00
  • Punti 0SS: 23.425 totalizzano Euro: 5,00

 

 

Vincite Seconda Chance 50 Euro: 96 totalizzano Euro: 4.800,00

 

Vincite Seconda Chance 3 Euro: 14.518 totalizzano Euro: 43.554,00

 

Vincite WinBox 1: 2.128 totalizzano Euro: 53.200,00

 

Vincite WinBox 2: 239.787 totalizzano Euro: 488.452,00

 

Totale vincite Seconda Chance: 14.614

 

Totale vincite WinBox: 241.915

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I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto

Per la prossima estrazione del Lotto di venerdì 25 settembre 2026, ecco qui i numeri ritardatari.

 

I numeri ritardatari in assoluto: 

  • Firenze          66 (manca da 101 estrazioni)
  • Firenze          24 (manca da 98 estrazioni)
  • Bari                21 (manca da 96 estrazioni)
  • Torino            25 (manca da 92 estrazioni)
  • Roma             13 (manca da 87 estrazioni)
  • Firenze          74 (manca da 86 estrazioni) 
  • Genova          21 (manca da 83 estrazioni) 
  • Palermo        68 (manca da 81 estrazioni) 
  • Genova         54 (manca da 79 estrazioni)
  • Milano           57 (manca da 75 estrazioni)
  • Napoli            11 (manca da 75 estrazioni)

Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:

  • Bari              21 (manca da 96 estrazioni) – 6 (da 65) - 85 e 28 (da 61)
  • Cagliari       11 (manca da 68 estrazioni) – 26 (da 66) - 82 (da 52)
  • Firenze       66 (manca da 101 estrazioni) – 24 (da 98) – 74 (da 86)
  • Genova       21 (manca da 83 estrazioni) – 54 (da 79) – 12 (da 57)
  • Milano        57 (manca da 75 estrazioni) - 84 (da 67) - 82 (da 61)
  • Napoli         11 (manca da 75 estrazioni) – 17 (da 61) – 46 (da 58)
  • Palermo      68 (manca da 81 estrazioni) – 16 (da 58) - 74 (da 52)
  • Roma           13 (manca da 87 estrazioni) – 24 e 21 (da 53) – 5 (da 51)
  • Torino          25 (manca da 92 estrazioni) – 44 (da 60) - 19 (da 49)
  • Venezia        68 (manca da 69 estrazioni) – 67 (da 64) – 60 (da 50)
  • Nazionale    85 (manca da 73 estrazioni) – 54 (da 72) – 57 (da 65)

 

Per approfondire: Superenalotto, qual è la Regione più fortunata?

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I numeri ritardatari del Superenalotto

I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 25 settembre sono:

 

  • 5 (manca da da 71 estrazioni) - 87 (da 56) - 30 (da 45) - 80 (da 41) - 22 (da 36) - 34 (da 34)

 

Per approfondire: Superenalotto, le 10 vincite record

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