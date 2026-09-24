Introduzione
Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco quali sono i numeri fortunati di oggi, giovedì 24 settembre.
Quello che devi sapere
Il gioco del Lotto
Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.
Per approfondire: Le estrazioni di martedì 22 settembre
I numeri vincenti del Lotto del 24 settembre
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di giovedì 24 settembre 2026:
- Bari: 8 - 59 - 41 - 67 - 56
- Cagliari: 57 - 66 - 71 - 70 - 42
- Firenze: 75 - 15 - 49 - 21 - 13
- Genova: 76 - 2 - 63 - 14 - 81
- Milano: 78 - 29 - 86 - 53 - 52
- Napoli: 10 - 29 - 60 - 12 - 72
- Palermo: 80 - 25 - 51 - 20 - 17
- Roma: 70 - 1 - 47 - 69 - 64
- Torino: 74 - 18 - 6 - 75 - 16
- Venezia: 51 - 54 - 42 - 57 - 6
- Nazionale: 2 - 66 - 15 - 11 - 22
Per approfondire: Dal Lotto al Superenalotto, le nuove regole per i giochi numerici
La serie fortunata del 10eLotto
All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.
Il 10eLotto di giovedì 24 settembre
I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 24 settembre sono:
1 - 2 - 8 - 10 - 15 - 18 - 25 - 29 - 41 - 51 - 54 - 57 - 59 - 66 - 70 - 74 - 75 - 76 - 78 - 80
Numero oro: 8
Doppio oro: 8 - 59
Extra: 6 - 12 - 14 - 20 - 21 - 42 - 47 - 49 - 53 - 60 - 63 - 67 - 69 - 71 - 86
Superenalotto: come funziona
Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:
- due numeri;
- tre numeri;
- quattro numeri;
- cinque numeri;
- cinque numeri più il numero jolly (5+1);
- tutti i sei numeri.
Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.
Per approfondire: Superenalotto, estrazione da record: voi sapreste come incassare? Ecco come fare
Superenalotto, jackpot e numeri del 24 settembre
Ecco i numeri estratti il 24 settembre 2026:
La combinazione vincente è: 01 - 28 - 31 - 50 - 63 - 85
Il numero Jolly è: 86
Il numero Superstar è: 48
Jackpot del Superenalotto del 24-09-2026: 31.100.000 euro
Jackpot del prossimo Superenalotto del 25-09-2026: 31.700.000 euro
Per approfondire: Bacheca dei sistemi del Superenalotto, cos'è e come funziona
Le quote del Superenalotto
Le quote del Concorso Superenalotto/Superstar di oggi:
Superenalotto
- Punti 6: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 5+: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 5: 4 totalizzano Euro: 42.243,75
- Punti 4: 429 totalizzano Euro: 401,19
- Punti 3: 17.542 totalizzano Euro: 29,53
- Punti 2: 293.744 totalizzano Euro: 5,47
Superstar
- Punti 6SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 5+SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 5SS: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 4SS: 4 totalizzano Euro: 40.119,00
- Punti 3SS: 79 totalizzano Euro: 2.953,00
- Punti 2SS: 1.470 totalizzano Euro: 100,00
- Punti 1SS: 9.911 totalizzano Euro: 10,00
- Punti 0SS: 23.425 totalizzano Euro: 5,00
Vincite Seconda Chance 50 Euro: 96 totalizzano Euro: 4.800,00
Vincite Seconda Chance 3 Euro: 14.518 totalizzano Euro: 43.554,00
Vincite WinBox 1: 2.128 totalizzano Euro: 53.200,00
Vincite WinBox 2: 239.787 totalizzano Euro: 488.452,00
Totale vincite Seconda Chance: 14.614
Totale vincite WinBox: 241.915
I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto di venerdì 25 settembre 2026, ecco qui i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Firenze 66 (manca da 101 estrazioni)
- Firenze 24 (manca da 98 estrazioni)
- Bari 21 (manca da 96 estrazioni)
- Torino 25 (manca da 92 estrazioni)
- Roma 13 (manca da 87 estrazioni)
- Firenze 74 (manca da 86 estrazioni)
- Genova 21 (manca da 83 estrazioni)
- Palermo 68 (manca da 81 estrazioni)
- Genova 54 (manca da 79 estrazioni)
- Milano 57 (manca da 75 estrazioni)
- Napoli 11 (manca da 75 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari 21 (manca da 96 estrazioni) – 6 (da 65) - 85 e 28 (da 61)
- Cagliari 11 (manca da 68 estrazioni) – 26 (da 66) - 82 (da 52)
- Firenze 66 (manca da 101 estrazioni) – 24 (da 98) – 74 (da 86)
- Genova 21 (manca da 83 estrazioni) – 54 (da 79) – 12 (da 57)
- Milano 57 (manca da 75 estrazioni) - 84 (da 67) - 82 (da 61)
- Napoli 11 (manca da 75 estrazioni) – 17 (da 61) – 46 (da 58)
- Palermo 68 (manca da 81 estrazioni) – 16 (da 58) - 74 (da 52)
- Roma 13 (manca da 87 estrazioni) – 24 e 21 (da 53) – 5 (da 51)
- Torino 25 (manca da 92 estrazioni) – 44 (da 60) - 19 (da 49)
- Venezia 68 (manca da 69 estrazioni) – 67 (da 64) – 60 (da 50)
- Nazionale 85 (manca da 73 estrazioni) – 54 (da 72) – 57 (da 65)
Per approfondire: Superenalotto, qual è la Regione più fortunata?
I numeri ritardatari del Superenalotto
I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 25 settembre sono:
- 5 (manca da da 71 estrazioni) - 87 (da 56) - 30 (da 45) - 80 (da 41) - 22 (da 36) - 34 (da 34)
Per approfondire: Superenalotto, le 10 vincite record