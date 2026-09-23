A convincere gli autori di Lonely Planet è stata soprattutto la varietà di paesaggi che il Veneto riesce a offrire in uno spazio relativamente ristretto. Si va dalle vette dolomitiche di Cortina d'Ampezzo e dell'Agordino, patrimonio Unesco, alle rive del Lago di Garda, con borghi come Malcesine e Bardolino; dalle colline patrimonio dell'Unesco di Conegliano e Valdobbiadene, cuore della produzione del Prosecco, alla pianura solcata dal Po e dai suoi affluenti. Accanto a Venezia, tappa obbligata, la regione custodisce città d'arte più raccolte e "angoli nascosti" ancora da scoprire: Verona con la sua Arena e i luoghi shakespeariani, Vicenza disseminata di ville palladiane, Padova con gli affreschi giotteschi della Cappella degli Scrovegni, Treviso attraversata dai canali del Sile. Non mancano le terre termali dei Colli Euganei, meta di soggiorni lenti all'insegna del benessere, e il litorale che da Chioggia si spinge verso il Delta del Po, tra valli da pesca e riserve naturali. A completare il quadro, il patrimonio enogastronomico: oltre al Prosecco, la regione vanta i vini della Valpolicella, i formaggi di montagna, il radicchio trevigiano e una tradizione di osterie e bacari che, soprattutto fuori Venezia, offrono ancora un'esperienza autentica e lontana dai circuiti più turistici.

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