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Oroscopo del giorno, le previsioni del 22 settembre segno per segno

Lifestyle

Introduzione

Tutto pronto per vivere al meglio una nuova giornata: sarà ricca di eventi positivi? Lavoro, amore e finanze ti sosterranno? Ecco, per tutti i segni zodiacali, il dettaglio su cosa può accadere nell’oroscopo del 22 settembre

 

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Quello che devi sapere

ARIETE

Oggi il clima è vivace e vi aiuta a reagire con prontezza. In amore lasciate cadere qualche difesa e mostrate il vostro lato più sensibile. Sul lavoro procedete con buoni tempi e voglia di crescere, mentre la fortuna consiglia prudenza nelle scelte economiche.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dell'Ariete

1/12

TORO

La giornata vi rende più logici, sereni e aperti ai cambiamenti positivi. In amore cresce l’intesa e potete vivere il rapporto con maggiore libertà. Sul lavoro creatività e sintonia con l’ambiente vi sostengono, mentre la fortuna invita a controllare meglio le spese.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Toro

2/12
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GEMELLI

Oggi qualche malinconia può affiorare, ma senza togliervi lucidità. In amore serve più ascolto e meno bisogno di attirare l’attenzione. Sul lavoro arrivano conferme, anche se per i grandi traguardi servirà pazienza, mentre la fortuna sostiene scelte pratiche ben pensate.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dei Gemelli

3/12

CANCRO

La giornata segna una ripresa e vi restituisce più forza interiore. In amore il sentimento torna a prendere quota, tra passione e leggerezza. Sul lavoro usate tatto nei rapporti con colleghi e superiori, mentre la fortuna chiede attenzione nella gestione delle spese.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Cancro

4/12
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LEONE

Oggi gli impegni possono stancarvi, ma non vi manca la volontà di reagire. In amore ritrovate condivisione e maggiore complicità con chi avete accanto. Sul lavoro siete propositivi e brillanti, soprattutto nella comunicazione, mentre la fortuna consiglia di rimandare operazioni rischiose.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Leone

5/12

VERGINE

La giornata richiede equilibrio tra bisogno di riposo e nuovi impegni. In amore fascino e sensibilità vi rendono più convincenti, ma evitate mosse azzardate. Sul lavoro la diplomazia vi aiuta a risolvere tensioni, mentre la fortuna può favorire scelte vantaggiose.

 

Leggi l'oroscopo del giorno della Vergine

6/12
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BILANCIA

Oggi cercate più pace e un ritmo meno dispersivo. In amore si crea un’intesa intensa, utile per capire meglio il valore del rapporto. Sul lavoro alcune idee vanno rielaborate con calma, mentre la fortuna permette piccoli piaceri senza perdere misura.

 

Leggi l'oroscopo del giorno della Bilancia

7/12

SCORPIONE

La giornata è discreta, anche se qualche emozione può scuotervi. In amore piccoli malumori passano in fretta e torna una buona intesa. Sul lavoro si aprono sviluppi interessanti, mentre la fortuna invita a non cedere a spese troppo impulsive.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dello Scorpione

8/12
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SAGITTARIO

Oggi vi sentite più vitali, soddisfatti e pronti a guardare avanti. In amore generosità e slancio rafforzano l’intesa, soprattutto nelle storie appena nate. Sul lavoro emergono buone possibilità, purché rispettiate anche gli spazi degli altri, mentre la fortuna arriva dai rapporti vicini.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Sagittario

9/12

CAPRICORNO

La giornata sostiene nuovi progetti e vi aiuta a stemperare le tensioni. In amore serve più morbidezza, soprattutto se rischiate di essere troppo controllanti. Sul lavoro ritrovate lucidità e visione, mentre la fortuna invita a sistemare ciò che è rimasto in sospeso.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Capricorno

10/12
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ACQUARIO

Oggi cresce la fiducia, anche se qualche rapporto può risultare meno chiaro. In amore il dialogo aiuta, ma serve superare piccoli dissapori. Sul lavoro chiudete gli impegni con soddisfazione, mentre la fortuna chiede cautela negli acquisti.

 

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11/12

PESCI

La giornata vi sostiene con intuizione, energia e voglia di reagire. In amore passione e sintonia vi rendono più presenti e coinvolgenti. Sul lavoro meglio non strafare e rimandare i progetti troppo ambiziosi, mentre la fortuna può favorire scelte ben valutate.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dei Pesci

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