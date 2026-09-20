Ecco i 30 castelli e palazzi reali più popolari d’Europa: classifica

I 30 castelli e palazzi reali più popolari d’Europa, la classifica 2026: 3 sono in ItaliaLifestyle
Introduzione
TUI Musement - società specializzata in esperienze, attività e tour di viaggio – ha pubblicato la lista dei trenta castelli e palazzi più popolari d'Europa, classificandoli in base al numero di recensioni su Google. Al primo posto c’è il castello di Praga, mentre per trovare l’Italia dobbiamo andare fuori dalla top 10.
Quello che devi sapere
Il viaggio culturale
Il tipo di viaggio più apprezzato da chi sta programmando una vacanza a ottobre o novembre, secondo l'European Travel Commission (ETC), è quello culturale: il patrimonio storico, così, rappresenta uno dei motivi principali che quest’autunno spingono i turisti europei a scegliere una meta invece di un’altra. Una tendenza confermata anche da una ricerca di mercato indipendente commissionata da TUI Musement: il 94% degli intervistati, per la propria prossima vacanza breve in città, si è detto interessato o molto interessato alle esperienze legate alla storia e alla cultura. Inoltre, 8 su 10 hanno aggiunto di aver visitato anche un monumento o un luogo d'importanza storica vicino a casa.
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La classifica dei castelli e palazzi reali più popolari d'Europa
Considerando che le mete europee a disposizione per ammirare il patrimonio storico e culturale sono tantissime, TUI Musement ha deciso di dare una mano agli indecisi stilando la classifica dei 30 castelli e palazzi reali più popolari d'Europa. Le posizioni sono state assegnate in base al numero di recensioni su Google. Confrontando la classifica di quest’anno con quella del 2023, poi, si può notare come le scelte siano cambiate negli ultimi anni.
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Al decimo posto
La classifica completa comprende 30 castelli e palazzi di tutta Europa, che spaziano da ex residenze reali e fortezze medievali a siti patrimonio dell'umanità Unesco. Focalizziamoci, per ora, sulle prime dieci posizioni. Al decimo posto, quindi in fondo alla top 10, troviamo stabile il castello di Bran - conosciuto come il "castello di Dracula" - in Romania: oltre 111mila recensioni. “Vlad Tepes, il personaggio storico che ha ispirato quello di Bram Stoker, non ha mai vissuto qui, ma la sua ombra nel cuore della Transilvania alimenta la leggenda da tempo immemore. Al di là del mito, il castello passato da fortezza di confine a residenza reale è intriso di secoli di storia rumena”, è il commento di TUI Musement.
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Al nono posto
Al nono posto c’è il castello di Neuschwanstein, in Germania: con più di 114mila recensioni, sale di due posizioni. “Situato sulle Alpi Bavaresi, è un palazzo fiabesco che invita i visitatori a entrare nel mondo di re Ludovico II di Baviera, il ‘Re pazzo’ o ‘Re cigno’, scoprendo così la sua passione per l'arte, l'architettura e le leggende medievali. Molti credono che abbia ispirato il castello della Bella Addormentata”, è il commento degli esperti di TUI Musement.
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All'ottavo posto
All’ottavo posto, in calo di una posizione, c’è la Torre di Londra con oltre 120mila recensioni. Perché piace ai visitatori? Gli esperti ricordano; “Le mura della Torre di Londra sono state testimoni di eventi che hanno cambiato il corso della storia del Paese, dall'esecuzione di Anna Bolena alla scomparsa del principe Edoardo V e di suo fratello, il duca di York. Oggi custodiscono i gioielli della Corona, la tradizione degli Yeoman Warder e la leggenda dei corvi, che si dice siano i guardiani della fortezza”.
Al settimo posto
Per il settimo posto ci spostiamo in Spagna: troviamo il Palazzo Reale di Madrid, che sale di una posizione grazie alle oltre 131mila recensioni su Google e a un aumento del 47% rispetto al 2023. Commentando la classifica, gli esperti di TUI Musement sottolineano: “Con una superficie di oltre 135mila metri quadrati, ospita ancora oggi ricevimenti ufficiali e cerimonie della famiglia reale di Spagna. Tra gli ambienti aperti ai visitatori spiccano la sala del trono, la sala Gasparini e la cappella reale”.
Al sesto posto
Rimaniamo in Spagna. Stabile la sesta posizione, dove troviamo l'Alhambra di Granada con quasi 158mila recensioni. “Residenza prima dei sultani nasridi e poi dei re di Castiglia, il complesso di palazzi, giardini e fortificazioni è specchio delle culture che hanno plasmato la storia e l'identità di Granada. I palazzi nasridi, il Generalife, l'Alcazaba e il Palazzo di Carlo V sono tra gli spazi più suggestivi”, commentano gli esperti.
Al quinto posto
Per il quinto posto ci spostiamo in Polonia per il castello del Wawel: anche se in calo di due posizioni, resta una delle attrazioni culturali più amate d'Europa con oltre 165mila recensioni. “L'antica residenza in cui venivano incoronati i re di Polonia si erge sopra la famosa grotta del drago, uno dei simboli più amati di Cracovia”, ricordano gli esperti.
Al quarto posto
Un gradino sotto al podio, stabile al quarto posto, c’è la Reggia di Versailles: oltre 168mila recensioni per quella che un tempo era la residenza dei re di Francia. “La Galleria degli Specchi, gli appartamenti reali e i vasti giardini raccontano la storia della vita di corte e dei momenti che hanno cambiato l'Europa, dall'assolutismo di Luigi XIV alla firma del trattato di Versailles che pose fine alla prima guerra mondiale”, spiegano gli esperti di TUI Musement commentando la classifica.
Al terzo posto
Ed eccoci sul podio: al terzo posto troviamo Vienna e il castello di Schönbrunn, in Austria, che nel 2026 festeggia 30 anni da patrimonio dell'umanità Unesco. Con oltre 182mila recensioni (il 41% in più rispetto al 2023), il castello sale di due posizioni. Perché visitarlo? "Le sue sale aprono una finestra sul mondo dell'imperatrice Maria Teresa, di Sissi e dell'imperatore Francesco Giuseppe I, nonché sull'eredità imperiale che ha definito secoli di storia austriaca".
Al secondo posto
Al secondo posto, stabile, c'è Buckingham Palace: la residenza ufficiale del monarca britannico a Londra ha collezionato quasi 194mila recensioni. "Nel corso dell'anno il cambio della guardia attira migliaia di visitatori, mentre d'estate le Sale di Stato aprono le porte per accogliere i visitatori all'interno di una delle istituzioni più emblematiche della Gran Bretagna", è il commento degli esperti.
Al primo posto
E al primo posto? In testa alla classifica troviamo, ancora una volta, il castello di Praga: ha registrato più di 199mila recensioni, in rialzo del 31% rispetto al 2023. “Oltre a essere uno dei complessi palaziali più grandi del mondo, racchiude secoli di storia in un solo sito, tra luoghi simbolo come la cattedrale di San Vito, l'Antico Palazzo Reale e il pittoresco Vicolo d'Oro”, spiega TUI Musement.
Castello Scaligero
Nella classifica ci sono anche tre destinazioni italiane, tutte fuori dalla top 10. La posizione più bassa, per l'Italia, è occupata dal Castello Scaligero: con oltre 73mila recensioni, è stabile al 22esimo posto. "Con i suoi bastioni affacciati sul lago di Garda, è una delle fortezze lacustri meglio conservate d'Europa", assicurano gli esperti.
Castello Sforzesco
Nella classifica c’è anche il Castello Sforzesco di Milano: sale di una posizione, arrivando al 16esimo posto grazie a più di 93mila recensioni. “Un tempo residenza dei duchi di Milano e oggi sede di diversi musei civici, ospita l'ultima opera di Michelangelo, la Pietà Rondanini”, ricordano gli esperti.
Castel Sant'Angelo
Ed ecco la meta italiana più alta in classifica: all’11esimo posto, in salita di due posizioni e con oltre 109mila recensioni, troviamo Castel Sant'Angelo, sulle sponde del Tevere. Perché ai visitatori piace? “Nel corso dei secoli è stato mausoleo imperiale, fortezza, prigione e persino residenza papale. Conserva ancora oggi il passaggio che un tempo lo collegava al Vaticano e offre una delle migliori viste panoramiche su Roma”, dicono gli esperti.
Spagna in testa come numero di castelli e palazzi in classifica
L’Italia, quindi, conta tre monumenti in classifica: il nostro Paese è a pari merito con il Portogallo, mentre davanti ci sono solo il Regno Unito con quattro e la Spagna con sei. Nell’elenco c’è una sola new entry: il castello di Buda, in Ungheria, che si piazza al 23esimo posto dopo una crescita delle recensioni del 65% rispetto al 2023.
Gli altri castelli e palazzi in classifica
Gli altri castelli e palazzi presenti in classifica ma che non abbiamo ancora citato sono:
- Castello di Edimburgo, nel Regno Unito, al 12esimo posto (-3 posti);
- Palazzo da Pena al 13esimo posto (+1) e Castello di San Giorgio al 14esimo (-2), entrambi in Portogallo;
- Real Alcázar di Siviglia, in Spagna, stabile al 15esimo posto;
- Palazzo di Diocleziano, in Croazia, al 17esimo posto (-1);
- Palazzo del Belvedere, in Austria, al 18esimo posto (+1);
- Castello di Malbork, in Polonia, al 19esimo posto (+2);
- Castello di Peleș, in Romania, stabile al 20esimo posto;
- Castello di Peñíscola, in Spagna, al 21esimo posto (-3);
- Quinta da Regaleira, in Portogallo, in 24esima posizione (+2);
- Castello di Windsor, nel Regno Unito, stabile al 25esimo posto;
- Castello di Heidelberg, in Germania, al 26esimo posto (-3);
- Alcázar di Segovia, in Spagna, stabile al 27esimo posto;
- Castello di Chambord, in Francia, stabile al 28esimo posto;
- Castello di Bratislava, in Slovacchia, in 29esima posizione (+1);
- Castello di Montjuïc, in Spagna, a chiudere la classifica al 30esimo posto (-6).
La metodologia
“TUI Musement ha analizzato il numero di recensioni di castelli e palazzi di tutta Europa pubblicate su Google e ha stilato la classifica sulla base del loro volume totale registrato nel luglio 2026. I dati sono stati confrontati con quelli raccolti nel luglio 2023, quando è stata condotta la prima edizione dello studio, per rilevare i cambiamenti nelle posizioni verificatisi negli ultimi tre anni”, ha spiegato TUI Musement riguardo alla metodologia usata per la classifica.
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