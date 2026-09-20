Ecco i 30 castelli e palazzi reali più popolari d’Europa: classifica

Rimaniamo in Spagna. Stabile la sesta posizione, dove troviamo l'Alhambra di Granada con quasi 158mila recensioni. “Residenza prima dei sultani nasridi e poi dei re di Castiglia, il complesso di palazzi, giardini e fortificazioni è specchio delle culture che hanno plasmato la storia e l'identità di Granada. I palazzi nasridi, il Generalife, l'Alcazaba e il Palazzo di Carlo V sono tra gli spazi più suggestivi”, commentano gli esperti.