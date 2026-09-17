A conquistare il primo posto è Jongno 3-ga a Seul, in Corea del Sud, un Paese che sta vivendo un vero e proprio periodo d'oro globale grazie all'onda lunga del K-pop, alla cosmesi d'avanguardia e alla sua cucina tradizionale. Già terzo nel 2021, il distretto ha conquistato la vetta grazie a un mix perfetto di antico e moderno. La zona è celebre per lo straordinario cibo di strada, i caffè di tendenza e, soprattutto, per la vivace scena dei bar con tavolini all'aperto, dove si beve e si cena fino a tarda notte. "È una fusione di vecchio e nuovo, tutto insieme, ed è davvero fantastico", ha raccontato alla Cnn Anna Barra, turista portoghese entusiasta delle bancarelle del mercato locale.

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