Introduzione
Viaggiare non significa soltanto spuntare monumenti iconici su una mappa, ma anche immergersi nell'autenticità dei luoghi, perdendosi tra vicoli meno battuti e botteghe ricercate. Per intercettare questa tendenza, la testata internazionale Time Out ha pubblicato la classifica dei quartieri più cool del mondo per il 2026. Quest'anno la lista celebra il definitivo risveglio dei centri storici urbani, che si sono lasciati alle spalle l'era del Covid per trasformarsi in hub creativi, gastronomici e culturali. Sul gradino più alto del podio sale Jongno 3-ga, nel cuore di Seul, mentre l'Italia festeggia l'ingresso del quartiere Esquilino di Roma nella top ten mondiale
Quello che devi sapere
Il trionfo di Seul: tradizione e movida a Jongno 3-ga
A conquistare il primo posto è Jongno 3-ga a Seul, in Corea del Sud, un Paese che sta vivendo un vero e proprio periodo d'oro globale grazie all'onda lunga del K-pop, alla cosmesi d'avanguardia e alla sua cucina tradizionale. Già terzo nel 2021, il distretto ha conquistato la vetta grazie a un mix perfetto di antico e moderno. La zona è celebre per lo straordinario cibo di strada, i caffè di tendenza e, soprattutto, per la vivace scena dei bar con tavolini all'aperto, dove si beve e si cena fino a tarda notte. "È una fusione di vecchio e nuovo, tutto insieme, ed è davvero fantastico", ha raccontato alla Cnn Anna Barra, turista portoghese entusiasta delle bancarelle del mercato locale.
Rabat e Atene completano il podio davanti a Los Angeles
La piazza d'onore va a L’Ocean District a Rabat, in Marocco, un quartiere sul mare che, nonostante l'apertura di nuovi hotel di lusso, mantiene intatta la sua forte identità locale e lo spirito comunitario. Al terzo posto si piazza l'artistico quartiere di Neos Kosmos ad Atene. A completare le prime cinque posizioni ci sono la Chinatown di Los Angeles, lodata per la sua capacità di reinventarsi costantemente, e la scozzese Govanhill a Glasgow, descritta dai residenti come un centro inclusivo e vibrante di cultura, ricco di librerie indipendenti e locali dedicati alla comunità LGBTQ+.
Anche l'Italia in top ten: l'Esquilino conquista il decimo posto
Spulciando la classifica balza agli occhi l'ottimo posizionamento dell'Italia: il quartiere Esquilino a Roma si posiziona al decimo posto assoluto. Situato nelle vicinanze della stazione Termini, l'Esquilino, si legge sulla rivista, è storicamente il cuore multietnico e cosmopolita della Capitale. Caratterizzato dai grandi palazzi ottocenteschi con enormi portici, dalla maestosa Piazza Vittorio Emanuele II e da antiche basiliche, viene premiato per la sua vivacità. Qui i mercati rionali e la tradizione romana convivono e si arricchiscono quotidianamente grazie a ristoranti internazionali, botteghe artigiane e culture provenienti da ogni angolo del mondo, offrendo ai viaggiatori quella sensazione di "casa lontano da casa" che i turisti cercano sempre di più.
La classifica completa dei quartieri più cool del 2026
Di seguito, le 40 posizioni della classifica globale stilata dagli esperti di Time Out:
- Jongno 3-ga, Seoul, Corea
- L’Ocean District, Rabat, Marocco
- Neos Kosmos, Atene, Grecia
- Chinatown, Los Angeles, Stati Uniti
- Govanhill, Glasgow, Scozia
- Kitakagaya, Osaka, Giappone
- Chapinero Alto, Bogotá, Colombia
- Koenji, Tokyo, Giappone
- Downtown, St. Catharines, Ontario, Canada
- Esquilino, Roma, Italia
- Russafa, Valencia, Spagna
- Tân Định, Ho Chi Minh City, Vietnam
- São Bento, Lisbona, Portogallo
- Talat Noi, Bangkok, Thailandia
- Slakthusområdet, Stoccolma, Svezia
- Humayunpur, Delhi, India
- Laranjeiras, Rio de Janeiro, Brasile
- West Town, Chicago, Usa
- Rákóczi tér, Budapest, Ungheria
- Jalan Besar, Singapore
- Crooswijk, Rotterdam, Olanda
- Chacagiales, Buenos Aires, Argentina
- Bandra West, Mumbai, India
- Cathedral Quarter, Belfast, Regno Unito
- República, São Paulo, Brasile
- Changning, Shanghai, Cina
- Oost, Amsterdam, Olanda
- Financial District, New York, Usa
- New Farm, Brisbane, Australia
- Quartier d’Aligre, Parigi, Francia
- Kalk Bay, Cape Town, Sud Africa
- North Hobart, Hobart, Australia
- Newington Green, Londra, Regno Unito
- Yulin, Chengdu, Cina
- Mount Pleasant, Vancouver, Canada
- Centro Histórico, Lima, Perù
- Boavista, Porto, Portogallo
- Starstreet Precinct, Hong Kong
- South Melbourne, Melbourne, Australia
- Distillery District, Lexington, Usa