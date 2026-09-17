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I 40 quartieri più cool del mondo secondo Time Out: uno è italiano. La classifica

Lifestyle
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Introduzione

Viaggiare non significa soltanto spuntare monumenti iconici su una mappa, ma anche immergersi nell'autenticità dei luoghi, perdendosi tra vicoli meno battuti e botteghe ricercate. Per intercettare questa tendenza, la testata internazionale Time Out ha pubblicato la classifica dei quartieri più cool del mondo per il 2026. Quest'anno la lista celebra il definitivo risveglio dei centri storici urbani, che si sono lasciati alle spalle l'era del Covid per trasformarsi in hub creativi, gastronomici e culturali. Sul gradino più alto del podio sale Jongno 3-ga, nel cuore di Seul, mentre l'Italia festeggia l'ingresso del quartiere Esquilino di Roma nella top ten mondiale

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Quello che devi sapere

Il trionfo di Seul: tradizione e movida a Jongno 3-ga

A conquistare il primo posto è Jongno 3-ga a Seul, in Corea del Sud, un Paese che sta vivendo un vero e proprio periodo d'oro globale grazie all'onda lunga del K-pop, alla cosmesi d'avanguardia e alla sua cucina tradizionale. Già terzo nel 2021, il distretto ha conquistato la vetta grazie a un mix perfetto di antico e moderno. La zona è celebre per lo straordinario cibo di strada, i caffè di tendenza  e, soprattutto, per la vivace scena dei bar con tavolini all'aperto, dove si beve e si cena fino a tarda notte. "È una fusione di vecchio e nuovo, tutto insieme, ed è davvero fantastico", ha raccontato alla Cnn Anna Barra, turista portoghese entusiasta delle bancarelle del mercato locale.

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Rabat e Atene completano il podio davanti a Los Angeles

La piazza d'onore va a L’Ocean District a Rabat, in Marocco, un quartiere sul mare che, nonostante l'apertura di nuovi hotel di lusso, mantiene intatta la sua forte identità locale e lo spirito comunitario. Al terzo posto si piazza l'artistico quartiere di Neos Kosmos ad Atene. A completare le prime cinque posizioni ci sono la Chinatown di Los Angeles, lodata per la sua capacità di reinventarsi costantemente, e la scozzese Govanhill a Glasgow, descritta dai residenti come un centro inclusivo e vibrante di cultura, ricco di librerie indipendenti e locali dedicati alla comunità LGBTQ+.

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Anche l'Italia in top ten: l'Esquilino conquista il decimo posto

Spulciando la classifica balza agli occhi l'ottimo posizionamento dell'Italia: il quartiere Esquilino a Roma si posiziona al decimo posto assoluto. Situato nelle  vicinanze della stazione Termini, l'Esquilino, si legge sulla rivista, è storicamente il cuore multietnico e cosmopolita della Capitale. Caratterizzato dai grandi palazzi ottocenteschi con enormi portici, dalla maestosa Piazza Vittorio Emanuele II e da antiche basiliche, viene premiato per la sua vivacità. Qui i mercati rionali e la tradizione romana convivono e si arricchiscono quotidianamente grazie a ristoranti internazionali, botteghe artigiane e culture provenienti da ogni angolo del mondo, offrendo ai viaggiatori quella sensazione di "casa lontano da casa" che i turisti cercano sempre di più.

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La classifica completa dei quartieri più cool del 2026

Di seguito, le 40 posizioni della classifica globale stilata dagli esperti di Time Out:

  1. Jongno 3-ga, Seoul, Corea
  2. L’Ocean District, Rabat, Marocco
  3. Neos Kosmos, Atene, Grecia
  4. Chinatown, Los Angeles, Stati Uniti
  5. Govanhill, Glasgow, Scozia
  6. Kitakagaya, Osaka, Giappone
  7. Chapinero Alto, Bogotá, Colombia
  8. Koenji, Tokyo, Giappone
  9. Downtown, St. Catharines, Ontario, Canada
  10. Esquilino, Roma, Italia
  11. Russafa, Valencia, Spagna
  12. Tân Định, Ho Chi Minh City, Vietnam
  13. São Bento, Lisbona, Portogallo
  14. Talat Noi, Bangkok, Thailandia
  15. Slakthusområdet, Stoccolma, Svezia
  16. Humayunpur, Delhi, India
  17. Laranjeiras, Rio de Janeiro, Brasile
  18. West Town, Chicago, Usa
  19. Rákóczi tér, Budapest, Ungheria
  20. Jalan Besar, Singapore
  21. Crooswijk, Rotterdam, Olanda
  22. Chacagiales, Buenos Aires, Argentina
  23. Bandra West, Mumbai, India
  24. Cathedral Quarter, Belfast, Regno Unito
  25. República, São Paulo, Brasile
  26. Changning, Shanghai, Cina
  27. Oost, Amsterdam, Olanda
  28. Financial District, New York, Usa
  29. New Farm, Brisbane, Australia
  30. Quartier d’Aligre, Parigi, Francia
  31. Kalk Bay, Cape Town, Sud Africa
  32. North Hobart, Hobart, Australia
  33. Newington Green, Londra, Regno Unito
  34. Yulin, Chengdu, Cina
  35. Mount Pleasant, Vancouver, Canada
  36. Centro Histórico, Lima, Perù
  37. Boavista, Porto, Portogallo
  38. Starstreet Precinct, Hong Kong
  39. South Melbourne, Melbourne, Australia
  40. Distillery District, Lexington, Usa

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