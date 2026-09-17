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Oroscopo del 17 settembre, scopri cosa ti riservano gli astri

Lifestyle

Introduzione

Pronti? Si parte per affrontare al meglio una nuova giornata: sarà particolare? Lavoro, amore e finanze ti supporteranno? Ecco, per tutti i segni zodiacali, il dettaglio su cosa può accadere nell’oroscopo del 17 settembre.

 

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Quello che devi sapere

ARIETE

Oggi guardate avanti con più fiducia e riuscite a immaginare progetti importanti. In amore la passione va dosata con sensibilità, soprattutto se l’altra persona ha tempi diversi dai vostri. Sul lavoro può arrivare un sostegno utile, mentre la fortuna vi invita a non esagerare con le spese.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dell'Ariete

1/12

TORO

La giornata vi trova operativi, pazienti e poco inclini a farvi scoraggiare. In amore cresce il desiderio di dare stabilità a un rapporto recente o già avviato. Sul lavoro i vostri meriti iniziano a essere riconosciuti, mentre la fortuna consiglia attenzione agli acquisti impulsivi.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Toro

2/12
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GEMELLI

Oggi una buona intuizione vi aiuta a cogliere possibilità interessanti. In amore emerge un lato più tenero e romantico, capace di rafforzare l’intesa. Sul lavoro raccogliete soddisfazioni da ciò che avete costruito, mentre la fortuna sostiene scelte lungimiranti.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dei Gemelli

3/12

CANCRO

La giornata invita a godervi i piaceri semplici, senza perdere misura. In amore siete presenti e generosi, con il desiderio di far sentire l’altro al centro. Sul lavoro l’intuito vi permette di liberarvi da un compito pesante, mentre la fortuna chiede prudenza nello shopping.

 

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4/12
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LEONE

Oggi serve recuperare lucidità e non pretendere troppo da voi stessi. In amore torna una forte intesa, utile per superare piccole incomprensioni. Sul lavoro affrontate le difficoltà con spirito risolutivo, mentre la fortuna consiglia di evitare sprechi.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Leone

5/12

VERGINE

La giornata porta vitalità, buon senso e voglia di ritrovare equilibrio. In amore serve più ascolto, soprattutto se ultimamente siete stati un po’ distanti. Sul lavoro meglio evitare polemiche e mantenere un profilo discreto, mentre la fortuna può aprire un’occasione interessante.

 

Leggi l'oroscopo del giorno della Vergine

6/12
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BILANCIA

Oggi ritrovate ottimismo e capacità di gestire anche ciò che non fila liscio. In amore il clima è intenso e richiede più spazio alla passione. Sul lavoro capite al volo ciò che accade intorno a voi, mentre la fortuna vi concede qualche piccolo piacere condiviso.

 

Leggi l'oroscopo del giorno della Bilancia

7/12

SCORPIONE

La giornata è positiva, ma l’umore può cambiare facilmente. In amore cresce il desiderio di vicinanza e di emozioni più vive. Sul lavoro mantenete calma davanti a una persona irritante, mentre la fortuna consiglia prudenza nelle scelte economiche.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dello Scorpione

8/12
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SAGITTARIO

Oggi sentite il bisogno di cambiare prospettiva e custodire ciò che avete costruito. In amore una parte di voi cerca libertà, ma un legame importante chiede presenza. Sul lavoro non raccogliete provocazioni inutili, mentre la fortuna invita a gestire meglio le risorse.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Sagittario

9/12

CAPRICORNO

La giornata si apre con un clima più sociale e qualche nodo che si scioglie. In amore fascino e ironia vi rendono più vicini a chi vi interessa. Sul lavoro la competizione vi stimola a dare il meglio, mentre la fortuna può favorire un buon affare.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Capricorno

10/12
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ACQUARIO

Oggi riuscite a risolvere una questione delicata con tatto e lucidità. In amore siete più coinvolgenti e portate leggerezza nella relazione. Sul lavoro affrontate gli impegni con serietà, mentre la fortuna può concedervi entrate o acquisti gratificanti.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dell'Acquario

11/12

PESCI

La giornata vi riporta a un clima più morbido, creativo e conciliante. In amore fascino e passione vi rendono più sicuri nelle scelte. Sul lavoro si aprono nuove strade da progettare con intuito, mentre la fortuna consiglia misura nelle spese leggere.

 

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