Oroscopo del giorno, le previsioni del 16 settembre segno per segno

Il cielo continua a sostenervi e vi rende più flessibili davanti agli imprevisti. In amore fascino e sensibilità aumentano, favorendo una bella intesa nelle coppie e nuove avventure per chi è single. Sul lavoro energia e prontezza vi aiutano a chiudere gli impegni e gestire bene le seccature dell’ultimo minuto, mentre la fortuna invita a godervi la stabilità senza eccedere.

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