Oroscopo della settimana, le previsioni dal 14 al 20 settembre

Vivacità e ottima comunicazione renderanno fluide le relazioni familiari e sociali, favorendo il benessere e la fiducia in voi stessi. In amore dominerà una grande intesa mentale e complicità. Sul lavoro ci saranno ottime occasioni per avanzare o ricevere conferme felici. La fortuna sarà decisamente dalla vostra parte, offrendo contesti molto vantaggiosi ed occasioni favorevoli da cogliere al volo.

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